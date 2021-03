5 Dungeons and Dragons: Chronicles of Mystara

Vorremmo iniziare questa nostra carrellata con Dungeons and Dragons: Chronicles of Mystara. Esso non è un gioco di ruolo classico come gli altri in questa lista, bensì un picchiaduro a scorrimento sviluppato da Capcom.

Nella sua nuova versione pubblicata nel 2013 per PS3, Xbox 360, Wii U e PC, il gioco conteneva sia Tower of Doom (del 1994) che Shadow over Mystara (del 1996).

Entrambi i giochi non si limitavano ad essere dei picchiaduro nudi e crudi, ma implementavano degli elementi da gioco di ruolo per renderlo più vicino all’idea originale dell’esperienza cartacea. Sia chiaro: non stiamo parlando di un’esperienza ruolistica di prim’ordine, ma piuttosto della possibilità di raccogliere potenziamenti e, con il tempo, riconoscerli così da sapere cosa raccogliere e cosa no con un determinato personaggio.

Entrambi i titoli ebbero un grande successo per arcade, proprio perché furono originariamente distribuiti solo per le sale giochi (sebbene Shadow over Mystara fosse poi stato pubblicato anche per Sega Saturn).

La selezione dei personaggi prevedeva quattro eroi: il guerriero, l‘elfo (un arciere), il chierico e il nano.

Con tanti bossi, tante combinazioni e con dei livelli altamente rigiocabili, questo picchiaduro risultò così ben riuscito da essere poi riproposto quasi due decenni più tardi per le console casalinghe di settima generazione. Capcom, nella sua epoca d’oro dei picchiaduro, riuscì a confezionare un eccellente gioco di Dungeons and Dragons.