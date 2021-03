In un annuncio a sorpresa, Hidden Path Entertainment ha dichiarato su Twitter che è al lavoro su un nuovo gioco di Dungeons & Dragons, e lo studio afferma che sarà un

Il titolo ancora senza nome sembra che entrerà in pieno sviluppo nel prossimo futuro presso Hidden Path, conosciuto per la sua serie Defense Grid.

Sebbene praticamente ogni videogioco del genere RPG abbia meccaniche e tematiche molto simili a quelle di Dungeons & Dragons, pochissimi di questi hanno avuto la fortuna di portare il suo nome iconico sotto licenza. Alcune di queste serie ufficiali di D&D, come Baldur’s Gate e Icewind Dale, si basano sulle impostazioni della campagna o su località ben note.

Tuttavia, ancora meno hanano il nome di Dungeons & Dragons nei loro titoli, come l’imminente Dungeons & Dragons: Dark Alliance, che rappresenta una rara eccezione. Sebbene il titolo del gioco di Hidden Path non sia ancora noto, abbiamo già alcune informazioni.

Hidden Path Entertainment ha postato su Twitter un messaggio in cui dichiarava che stava assumendo nuovo personale, rivelando contestualmente che sta sviluppando un gioco di ruolo fantasy open-world

Lo studio è attualmente alla ricerca di personale chiave, tra cui un responsabile della programmazione grafica e posizioni di scrittore pubblicizzate sul suo sito di carriera. Questa è una rivelazione improvvisa per un nuovo titolo in uno dei più grandi franchise del fantasy interattivo, e molti sono stati di conseguenza colti alla sprovvista quando Hidden Path ha dato la notizia del suo progetto al momento ancora senza titolo basato su D&D:

Hidden Path is hiring! We are in development on a AAA, third-person, open-world fantasy RPG that will be taking place inside the Dungeons & Dragons franchise.

– Graphics Programmer

– Lead Graphics Programmer

– Senior Technical Artist

– Writer

More info:https://t.co/gs8ld6AJL3

— Hidden Path Ent (@HiddenPathEnt) March 2, 2021