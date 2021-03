L’Attacco dei Giganti 4 sa dare soddisfazioni anche agli spettatori più critici ed esigenti come me. In questo caso specifico, la puntata numero 13 ci mostra una imprevedibile svolta negli eventi che vedono come protagonisti principali i finti fratelli Gabi e Falco da una parte ed Eren e gli Yeageristi dall’altra.

L’Attacco dei Giganti 4 – una lezione di tolleranza

Sarà difficile evitare gli spoiler, ma la mia missione è proprio quella di non rovinarvi la sorpresa, nel caso non abbiate visto ancora questa ultima puntata di L’Attacco dei Giganti 4 mentre state leggendo questa recensione. Nel caso voleste comunque saperne qualcosa in più, vi rimando a questo altro mio articolo.

Abbiamo già visto come Falco sia decisamente più aperto mentalmente di Gabi, che anche in questa puntata di L’Attacco dei Giganti 4 non si smentisce, rivelandosi razzista, impulsiva e fondamentalista come anche le altre volte che l’abbiamo vista. Da ciò che accadrà di lì a breve sembra quasi evidente che il personaggio di Gabi sia un simbolo generico di ciò che è la chiusura mentale, che porta a odiare e disprezzare le persone senza un reale motivo.

Ma, forse, trovarsi davanti così tanti Demoni, vivere con loro e constatare con mano le loro reazioni alle sue azioni potrebbe farle cambiare. Perché, fino a prova contraria, le persone che hanno accolto lei e Falco nella loro casa saranno anche dei Demoni, ma non si sono mai comportati come tali con lei. Possiamo dire lo stesso di Gabi?

Falco le è però molto legato, non solo perché vuole mantenere la promessa di proteggerla. Le cose inizieranno a prendere una brutta, bruttissima piega per i due giovani cadetti di Marley che stavano cercando di nascondersi in territorio nemico.

L’Attacco dei Giganti 4 – Divide et impera

Intanto, il buon Levi comincia a porsi seriamente delle domande sula giustezza delle sue azioni: per tutto questo tempo, ha mandato a morire i suoi uomini per proteggere colui che avrebbe dovuto salvare l’umanità. E ora invece sono perfino avversari, al punto che sempre più persone fra gli alti ranghi dell’esercito di Eldia ritengono che sarebbe molto più sicuro per tutti se Eren fosse divorato da qualcuno più meritevole e meno imprevedibile di lui.

Inutile dire che questa scena mi ha riportato alla memoria il “Tu eri il prescelto” di Obi-Wan Kenobi ad Anakin Skywalker. I dubbi di Levi, di Pixys, iniziano così a diventare anche i nostri: davvero Eren è una sorta di “prescelto”? Davvero tutte le vite umane perse per proteggerlo sono state sprecate invano?

La formazione dei dissidenti Yaegeristi in L’Attacco dei Giganti 4 sembra far credere proprio questo: Eren è un pazzo egoista con troppo potere che va fermato. E con fermato intendo “ucciso”. Anche in questo caso, gli Yaegeristi sono un simbolo, stavolta, di quanto una fazione tenda a frammentarsi per divergenze che possono essere più o meno rilevanti, ma che di certo lo sono meno di qualcosa che definiamo “causa di forza maggiore”: anche di fronte al pericolo di un imminente attacco a Eldia da parte dell’esercito marleyano, invece di restare uniti gli eldiani si dividono e si fanno la guerra fra di loro.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

