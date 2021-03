L’Attacco dei Giganti 4 ha celebrato l’uscita dell’episodio 13 della stagione, il numero 72 sul totale, con un nuovo sketch davvero emozionante!

L’Attacco dei Giganti 4 ha raggiunto la sua ultima stagione che sta anche volgendo al termine, poiché sarà composta da 16 episodi in tutto. Al centro delle vicende mostrate nell’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4 c’è la giovane Gabi, che è stata presentata nel primo episodio dell’ultima stagione come uno dei giovani candidati guerrieri che combattono per Marley. Tuttavia, la ragazza è stata messa a dura prova con gli episodi più recenti.

L’Attacco dei Giganti 4 – il nuovo sketch

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! L’immagine potrebbe costituire uno spoiler sui contenuti dell’ultima puntata di L’Attacco dei Giganti 4.

Gabi è stata al centro di diversi intensi conflitti emotivi nel corso degli ultimi episodi poiché si è trovata a confrontarsi con ideali diversi dai suoi. Questo è il fulcro dell’ultimo sketch di Hone Hone pubblicato insieme all’episodio 72 della serie. Lo schizzo mette Gabi esattamente al centro in quanto dimostra come un conflitto molto più complesso si stia scatenando intorno a lei. Date un’occhiata all’immagine qui sotto:

Ora, la giovane fanatica Gabi si trova faccia a faccia non solo con i suoi ideali, ma anche con quelli che combattono apertamente contro il suo popolo.

Questo è solo uno dei nuclei principali del nuovo episodio poiché c’è qualcosa di grande all’orizzonte: Eren e a sua sorprendente nuova fazione di compagni, che sono stati rivelati nell’episodio precedente.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

