Il segreto di Leonardo da Paperdinci è il secondo volume della nuova collana edita da Panini Comics intitolata “Topolino Extra”. Si tratta di un volume di grande formato e con copertina cartonata tutti gli episodi della storia pubblicata dal numero 3311 al numero 3315 di “Topolino Magazine” nel 2019, per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

“Paperino, Qui, Quo, Qua e il gioco geniale” vede i quattro paperi impegnati a usare la loro fantasia (e tutto il loro ingegno) per vincere un concorso: in palio un viaggio in Italia oer seguire le orme del genio Leonardo da Paperdinci. Tema del concorso: immaginare quale fosse il giocattolo di Leonardo bambino.

I tre paperotti riescono a vincere, non senza qualche difficoltà, e partono con Paperino per l’Italia, dove li attende il professor Adalbecco, massimo esperto di Leonardo. Il prof però è a caccia dell’ultimo segreto di Leonardo e coinvolgerà i tre nipotini e la sua nipotina Lucilla in una caccia al tesoro nelle quattro città dove visse Leonardo: Vinci (che qui diventa Paperdinci), Milano, Venezia e Roma.

Il segreto di Leonardo da Paperdinci – la seconda uscita di Topolino Extra

Dopo Foglie Rosse di Claudio Sciarrone, per la collana “Topolino Extra” è la volta di un mistero che aleggia intorno alla geniale figura di Leonardo da Vinci, che in questa storia non compare mai. Com’è possibile?

Nelle appendici al volume, lo sceneggiatore Bruno Enna racconta di aver proposto al direttore editoriale di “Topolino Magazine” Alex Bertani di scrivere una storia che omaggia il genio fiorentino senza però farlo comparire mai.

Volevo che i lettori si divertissero a giocare insieme ai nostri protagonisti […] Quando in una storia si parla spesso di un personaggio, senza però mostrarlo, per assurdo si accresce la sua “presenza, ingigantendone la statura. E Leonardo da Vinci (anzi, da Paperdinci) possiede una statura immensa.

Talmente immensa che nelle uscite originali ha occupato cinque numeri di Topolino e ben quattro copertine componibili, che formavano la piantina dell’Italia, dai toni giallastri come le mappe del Cinquecento.

Immensa è anche la storia, l’avventura che i quattro paperi fanno da soli, senza che sia lo Zio Paperone il motore di questa caccia al tesoro. Oltre all’avventura, troviamo il buon (e tanto!) cibo preparato dalle nerborute ma amorevoli mani di Peppina, la sorella di Adalbecco; una papera energica e dolce, come una mamma.

E come farci mancare l’amore, le prime cotte, quei sentimenti teneri e inaspettati che ti travolgono come un caldo fiume in piena. Stavolta la vittima di Cupido è Qui, che si fa abbagliare dalla piccola Lucilla, anch’ella amante della figura di Leonardo come lo zio professore. Questo sentimento puro sarà anche la spinta in più che permetterà a Qui e ai suoi fratelli di risolvere gli indovinelli lasciati dall’artista.

A fare da sfondo a questa storia ci sono alcuni tra i monumenti più famosi d’Italia quali il ponte di Rialto, il Colosseo e il Castello Sforzesco, all’interno del quale troviamo la misteriosa Sala dell’Asse, recentemente restaurata. L’Italia vista in chiave disneyana è magica e frenetica, piena di colori e di arte nascosta in ogni ciottolo delle strade storiche.

Tramite le morbide chine di Andrea Freccero, Nicola Tosolini, Lorenzo Pastrovicchio, Alessandro Perina e Giampaolo Soldati si possono ammirare le bellezze del nostro Paese, scoprire minuscoli dettagli che non conosciamo (per i non-veneti: sapete cosa sono i cavai?) e imparare giocando con gli indovinelli lasciati da Bruno En… ehm, Leonardo da Paperdinci!

Il segreto di Leonardo da Paperdinci è un volume da avere assolutamente per celebrare il genio, l’arte e l’ingegno di uno dei personaggi più eclettici della Storia italiana. Uno sguardo scherzoso ma approfondito su un periodo poco studiato della vita dello scienziato fiorentino: l’infanzia.

E, chissà, che (come successo con altre storie pubblicate su Topolino) tutto questo non sia da stimolo per qualche futuro storico nel ritrovare i segreti nascosti nel paese di Paperdin… ops, Vinci!

Acquista “Il Segreto Di Leonardo Da Paperdinci”