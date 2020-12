Direttamente da Anteprima 352, vi riportiamo tutte le novità Panini Disney di febbraio 2021. Arrivano TOPOLIBRO – LA MUSICA LIRICA RACCONTATA DA TOPOLINO e WIZARDS OF MICKEY – IL PESO DELLA VERITÀ mentre continua DISNEY BIG oltre ai consueti nuovi TOPOLINO e agli appuntamenti con ZIO PAPERONE.

Le novità Panini Disney di febbraio 2021

TOPOLINO 3402

03 FEBBRAIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3403

10 FEBBRAIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3404

17 FEBBRAIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3405

24 FEBBRAIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

TOPOLINO EXTRA N. 2 IL SEGRETO DI LEONARDO DA PAPERDINCI

Autori:AA.VV.

FEBBRAIO 2021

20,5×28, C., pp.160, col.

Euro 12,90

Questo volume è dedicato alla grande saga ispirata a Leonardo da Vinci, Paperino

e Qui, Quo, Qua e il Grande Gioco Geniale, il viaggio a tappe dei Paperi tra le città

d’arte italiane alla scoperta di un mistero del genio vinciano. La voce di Bruno Enna,

sceneggiatore della miniserie, ci svela aneddoti e curiosità sulla storia, mentre

materiali di lavorazione inediti arricchiscono il volume con il “dietro le quinte” dei disegnatori Andrea Freccero, Nicola Tosolini, Alessandro Perina, Lorenzo Pastrovicchio e Giampaolo Soldati.

DISNEY DELUXE N. 13 RISTAMPA – PK IL MARCHIO DI MOLDROCK

Autori: F. Artibani, L. Pastrovicchio

MARZO 2021 • 20,5×31,5, C.,

168 pp., col. • Euro 18,00

Prima ristampa con una nuova copertina inedita firmata da Lorenzo Pastrovicchio.

In questo capitolo della saga di PK, il potente avversario del nostro eroe papero,

conosciuto ne “Il raggio nero”, torna con i suoi guerrieri, alla caccia di Everett Ducklair!

Sceneggiatura di Francesco Artibani, disegni di Lorenzo Pastrovicchio e colori di Max Monteduro.

WIZARDS OF MICKEY – IL PESO DELLA VERITÀ

Autori:L. Barbieri, L. Pastrovicchio

FEBBRAIO 2021

20,5×28, C., 48 pp., col.

Euro 9,90

Abbiamo lasciato Topolino incarcerato sull’Isola degli Esiliati, ma il suo sacrificio è stato

inutile: la Profezia di Niburu si sta avverando e il mondo è in pericolo! Mentre i suoi amici affrontano i gelidi monti dei Troll e le solenni aule della giustizia per liberarlo dalla prigione, alleati e avversarsi si confondono… L’epopea di Wizards of Mickey – Forbidden Kingdom di Luca Barbieri e Lorenzo Pastrovicchio prosegue con due nuove puntate piene di magia, suspense e divertimento!

TOPOLIBRO – LA MUSICA LIRICA RACCONTATA DA TOPOLINO

Autori: AA.VV.

GENNAIO 2021 • 13,9×18,6, C.,

144 pp., col. • Euro 6,90

A 120 anni dalla scomparsa di Giuseppe Verdi, ecco un volume che raccoglie le più

belle storie disneyane dedicate all’opera lirica. Apre questo nuovo Topolibro Topolino e il

Codice Armonico di Francesco Artibani e Paolo Mottura, dove Topolino incontra Verdi

in persona, un omaggio in grande stile. Seguono altre 5 storie, scritte tra la fine degli anni

’70 – inizio ’80 da Guido Martina nel filone delle Parodie Disney: Aida, Carmen, Madama

Butterfly, Cyrano de Bergerac e Giulietta e Romeo nelle avventure di Paperino e amici.

Una vera delizia per tutti gli appassionati di palchi, loggioni e… fumetto d’autore! Con la prefazione di Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra italiana.

CLASSICI DISNEY N. 521 (11) IL RE DEI PAPERI

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2021

14×18,6, B., 192 pp., col.

Euro 4,50

I Classici Disney diventano… d’autore: da questo numero la selezione delle storie e

la sceneggiatura dell’inedita di raccordo sono firmate dai grandi nomi del fumetto

Disney, che partono dalle loro avventure del cuore per creare un nuovo romanzo a

fumetti da leggere tutto d’un fiato. Si comincia con Vito Stabile con il suo prediletto

Zio Paperone, alle prese con i grattacapi che comporta essere “re dei Paperi”: non è

tutto oro quel che luccica…

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 11

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2021 • 14,5×19,5, B.,

144 pp., col. • Euro 4,90

Una storia del grande Giorgio Pezzin, mai ripubblicata dal 1995, Le GM & il documentario vivente, per i disegni di Marco Palazzi. Matite del barksiano Daan Jippes, per un classico di Barks rimodernato: Le Giovani Marmotte e il salvataggio del lago. E dalla penna di Rodolfo Cimino, Qui, Quo, Qua e la caccia al tapirione, una super storia degli anni ‘70 per le matite di Giancarlo Gatti. Inoltre, tante storie inedite in Italia!

CRONACHE DEL PAPERSERA N. 10 (6)

Autori: AA.VV.

MARZO 2021

14×18,6, B., 144 pp., col.

Euro 3,90

Avventure e risate dal mondo del quotidiano di Paperopoli. Facce nuove in redazione!

Arriva una collega che darà agli articoli un tocco… tutto suo: la vedremo all’opera in

Paperina e una maga in redazione. In Paperino e le facce… stranite guai in arrivo per il nostro papero reporter! Nuove avventure western per il valoroso Paper Kid: garantisce Paperoga… con la supervisione non proprio benevola dello Zione!

PAPERFANTASY N. 19

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2021 • 14×18,6, B.,

144 pp., col. • Euro 4,20

Paperfantasy si rinnova e lo fa con i primi due episodi della grande saga di Wizards

of Mickey, in cui Topolino, Paperino e Pippo, giovani agguerriti stregoni, sono in lotta

contro il male. Ma non saranno le uniche avventure di questo volume, in cui spicca

anche la storia Zio Paperone e il giornale di domani. Tante storie in mondi immaginari

da rivivere insieme nel nuovo Paperfantasy

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE N.11 ARTE

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 14,5×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 5,00

Il mondo dell’arte visto dalla Banda Disney, nel volume dedicato alle più grandi e divertenti avventure artistiche. Apre il volume Paperino, Paperoga e i ritratti incrociati, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Andrea Lucci. C’è anche un mistero da risolvere, con Topolino e il dipinto ridipinto, dei Maestri Guido Martina e Massimo De Vita.

ZIO PAPERONE N. 32

Autori: AA. VV.

FEBBRAIO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

Un’isola segreta sembra il posto ideale per tenere tutte le monete di Zio Paperone ed è proprio verso di essa che si parte in missione in Zio Paperone e l’isola forziere, la storia inedita che, insieme a tante altre avventure come Zio Paperone e gli oroscopi infallibili e Zio Paperone e il campeggio formativo, ti terranno compagnia in questo volume.

PAPERINO N. 489

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

Un albo tutto dedicato a Paperino e amici, con sette avventure e una storia inedita, Paperino e l’equivoco canino, in cui Paperino ferma un’invasione aliena. C’è anche la divertente Paperino e la casa gonfiabile, di Carlo Chendi e Giorgio Cavazzano.

BIG N. 155

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2021 • 12,5×18,5, B.,

416 pp., col. • Euro 6,00

Oltre quattrocento pagine di grande fumetto, con quattro “temi”: Strane e misteriose isole, Grandi alleanze, Storie nella grotta, Che colpaccio! Tanti personaggi, stili, autori diversi per un volume adatto davvero a ogni tipo di lettore. Tra le avventure proposte anche la bella Zio Paperone e l’alleanza silvestre, scritta da Rodolfo Cimino e disegnata da Giorgio Cavazzano.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 62

Autori: AA. VV.

FEBBRAIO 2021 • 14,5×19,5, B.,

240 pp., col. • Euro 4,90

Mentre Paperino incontra lo spiritello del Carnevale e Paperina annota le ultime disavventure sul suo diario, Josè Carioca si trasforma addirittura nel “re del Carnevale”. Le Storie Superstar sono infatti dedicate al simpatico pappagallo brasiliano. Torna Super Pippo, alle prese con la Banda Bassotti, e ritroviamo Top De Tops, l’antenato di Topolino,

che incontra i superstiti del continente perduto nell’Isola dei giganti. Una vera

parata di star: gli sceneggiatori Pier Carpi, Carlo Chendi, Rodolfo Cimino e Giorgio

Pezzin e i disegnatori Carl Barks, Luciano Bottaro, Giovan Battista Carpi, Giorgio

Cavazzano, Massimo De Vita, Paul Murry e Romano Scarpa.

TOPOLINO IN TEAM – FANTAVVENTURE

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 13,7×19,5, B.,

288 pp., col. • Euro 5,90

Cosa c’è di più avvincente delle fantavventure di Topolino e dei suoi amici? Ed è proprio su storie come Topolino ranger dello spazio, Minni e il grosso guaio dei GRRR e Topolino e il mistero della luna nera che si focalizza questo imperdibile volume

PK GIANT N. 56 (8)

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2021 • 20×27,5, B.,

128 pp., col. • Euro 7,90

Scritto da Riccardo Secchi e disegnato da Stefano Turconi, apre l’ottavo volume di PK2 Giant Il vero nemico, episodio in cui torna al centro della scena Everett Ducklair, nonché primo capitolo del ciclo “The quadrilogy” . A seguire Capitano di Ventura, firmata da

Alessandro Sisti con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio, che vede il ritorno del colonnello Neopard e un susseguirsi di azioni ed emozioni nello spazio extraterrestre.

PAPERINIK N. 51

Autori: AA. VV.

MARZO 2021 • 13,7×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,90

Apre il volume di questo mese la storia inedita Paperinik eroe in serie, dove il nostro, per un giro di coincidenze non troppo casuali, si troverà ad affrontare un provino a sorpresa. In Paperinik e la corsa contro il tempo il superpapero mascherato sarà catapultato dal

presente al… passato con il nuovo congegno di Archimede. E per concludere, nel diciottesimo episodio della saga di PK “Il futuro della città” facciamo un balzo in avanti con Pikappa, promosso vicecomandante di una nuova base dei Guardiani della Galassia in una Paperopoli futuristica.

100% DISNEY – SIMPATIA

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 13,7×19,5, B.,

288 pp., col. • Euro 6,00

Avventure tutte da ridere, con tante storie a tema “simpatia” e protagonisti unici come Paperoga, Paperino e Bum Bum Ghigno. I lettori esploreranno una Topolinia in cui dilaga una misteriosa scherzelletta, nella bella Topolino e la dilagante scherzelletta, e poi

si divertiranno con Paperino e Bum Bum pasticcieri pasticcioni. Grandi storie scritte e disegnate da grandi artisti.

ACQUISTA ANCHE MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8