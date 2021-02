L’Attacco dei Giganti 4 già dalla puntata precedente, di cui qui trovate la mia recensione, si sta prendendo un po’ di tempo per spiegare agli spettatori quale sia la complessa situazione di rapporti che intercorrono fra le diverse nazioni che compongono un mondo che si rivela, agli occhi degli abitanti di Paradis e degli appassionati stessi, sempre più grande.

L’Attacco dei Giganti 4 – un Demone fra i Demoni

Naturalmente, non scenderò nei dettagli in questa sede, perché ci sono un paio di informazioni in particolare che costituirebbero degli spoiler davvero massicci, per cui state pur tranquilli.

Sappiate comunque che siamo collocati, cronologicamente, due anni prima dell’attacco a Marley con cui ha avuto inizio L’Attacco dei Giganti 4. Un giorno, arriva a Paradis un’ambasciata di Hizuru. Le condizioni per la collaborazione sono ben specifiche e sono state congegnate da Zecke, ma il nostro Eren non ne è affatto convinto, tutt’altro. Il ragazzo fa sentire sempre più la sua voce, esponendo quello che è il suo punto di vista su tutta una serie di faccende anche molto delicate come questa, che implica un delicato rapporto di alleanze che proprio in virtù sua fragilità rischia di spezzarsi da un momento all’altro.

Nel presente, in questa puntata di L’Attacco dei Giganti 4 torniamo per un attimo proprio da Eren. Il ragazzo si guarda allo specchio mentre continua a ripetere a se stesso che deve combattere, combattere, combattere. Hange lo vede e ne è incuriosita, così come gli spettatori di L’Attacco dei Giganti 4. C’è un altro dettaglio, però, che ha incuriosito i ragazzi del Corpo di Ricerca, un dettaglio che come un tarlo si sta insinuando sempre più in profondità in sempre più membri della squadra: Eren è un pazzo, un Demone che ha perso del tutto o quasi la propria umanità. Un tempo, non si sarebbe mai sognato di esporre volontariamente Mikasa al rischio concreto di morire, mentre ora l’ha costretta a mettere a rischio la sua vita per correre in suo soccorso, quando il ragazzo ha deciso autonomamente di attaccare Marley.

Inoltre, anche la sua reazione alla morte di Sasha, una risata isterica, viene interpretata come segno del fatto che, ormai, a Eren non importa più nulla di nessuno di loro.

L’Attacco dei Giganti 4 – la rete di rapporti internazionali

La fantapolitica è di certo uno dei cardini dell’opera originale di Hajime Isayama, e in questi ultimi episodi lo stiamo vedendo in modo esplicito. Per molto tempo abbiamo creduto che la civiltà umana si fosse ridotta alla sola Paradis, ma non essendo nemmeno lontanamente così è indispensabile conoscere quelle che sono le parti in gioco nel conflitto. Lo scenario stesso delle alleanze durante la guerra è sempre più complesso e in continuo divenire: se inizialmente pensavamo che le nazioni coinvolte fossero solo Paradis e Marley, scopriamo sempre più Paesi che prendono parte alla guerra, indipendentemente dalla fazione a cui decidono di aderire.

Se poi vi state chiedendo come se la stia passando la regina Historia, sarete felici di sapere che nella puntata viene mostrata anche lei, e viene inoltre fornito un inaspettato e importante aggiornamento che la riguarda. Se non temete gli spoiler o siete semplicemente curiosi di saperne un po’ di più, vi rimando direttamente a questo mio articolo specifico sull’argomento.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

Acquistate la figure di Mikasa Ackerman QUI!