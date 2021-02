Quando parliamo di Lone Wolf & Cub stiamo mettendo al centro della discussione uno dei più importanti manga di sempre, nonché un’opera capace di alimentare tutta una serie di filoni narrativi, capaci di produrre film serie TV e videogiochi.

Planet Manga ha deciso di ripubblicare questa opera fondamentale in una serie di volumi omnibus disponibili anche in eleganti cofanetti.

Lone Wolf & Cub Omnibus Vol.1 – tra medioevo e tradimenti

Nel primo volume incontriamo Ogami Itto, un uomo del Giappone medievale divenuto un samurai ribelle dopo essere stato accusato ingiustamente. Dopo che la sua famiglia viene assassinata dal clan Yagyū, Ogami Itto vagherà in cerca di vendetta, diventando un sicario, e portando sempre con sé il piccolo figlio Daigoro.

L’importanza di Lone Wolf & Cub si può notare da quanta influenza questo manga ha esercitato nel mondo del fumetto, e non solo. Tanto per citare un caso nostrano, c’è tanto di questo manga in Chanbara, di Recchioni e Accardi, che hanno omaggiato il medioevo giapponese con una serie di fumetti che richiamano tanto in causa Lone Wolf & Cub.

Ma, soffermandoci ad analizzare un successo clamoroso, Lone Wolf può considerarsi una forma d’ispirazione anche per The Mandalorian. Provate a sovrapporre alcune vignette con Ogami Itto ed il figlio Daigoro in cammino, affiancandole alle inquadrature del mandaloriano assieme a Baby Yoda.

Ma anche Quentin Tarantino e Frank Miller hanno attinto da questa grande opera.

Insomma, stiamo parlando di un manga seminale, che vive anche della grande ispirazione nei testi di Kazuo Koike e nei disegni di Gōseki Kojima.

I due autori sono riusciti a creare un’opera che offre il respiro di un’epoca storica di particolare fascino, muovendosi con attenzione tra scrupolosità nel documentare usi e costumi del Giappone medievale, ma allo stesso tempo raccontando una storia ricca d’azione e personaggi intriganti.

Lone Wolf & Cub Omnibus Vol.1 – un manga da leggenda

La trama ed i testi realizzati da Kazuo Koike riescono a creare grande ritmo. Koike utilizza balloon snelli, le pagine scorrono abbastanza rapidamente, e riescono a rallentare nei momenti in cui bisogna dare più respiro ai dialoghi fra i personaggi, e ad accelerare vorticosamente quando è l’azione a farla da padrone.

Mentre i disegni di Gōseki Kojima sono un vero e proprio omaggio alla tradizione grafica giapponese. Più che accostarsi allo stile dei manga, Kojima parte dai grandi illustratori che hanno fatto la storia del Giappone.

Vediamo tracce di Hokusai ma non solo, nelle vignette e nei disegni che si avvicendano ci sono campiture capaci di creare ottime sfumature, e infondere ancora più realismo all’ambiente. Ciò che viene offerto a livello grafico da Lone Wolf & Cub è un piacere per gli occhi, ed un’immersione totale in un’epoca lontana, ma che, attraverso queste pagine, riesce a risultare più vivida e vivace che mai.

Per tutti gli amanti del manga, e delle avventure giapponesi più tradizionali e storiche Lone Wolf & Cub è una lettura obbligata, ed un prezioso tesoro narrativo da preservare e tramandare nel tempo.

Non a caso questa storia creata nel 1970 continua a vivere e ad essere ristampata. Planet Manga ha deciso di proporla in un omnibus ampio, capace di soddisfare i lettori più esigenti, che troveranno in questo primo volume il formato ideale per godere della lettura e della visione di ogni singola tavola di un’opera grandiosa quali è Lone Wolf & Cub.

