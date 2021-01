The Mandalorian ha interrotto il record detenuto per sette anni da Game of Thrones di serie tv più scaricata illegalmente attraverso il programma di condivisione file peer-to-peer BitTorrent.

Stando ai dati raccolti da TorrentFreak, la classifica delle 10 serie tv più piratate del 2020 vede appunto al primo posto la serie live action di Star Wars seguita, in ordine, da The Boys, Westworld, Vikings, Star Trek: Picard, Rick and Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow e The Flash.

La prima stagione è stata invece la terza più scaricata del 2019.

Il futuro di The Mandalorian e le prossime novità in arrivo

La seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa il 18 Dicembre 2020 con il capitolo 16, ma una terza stagione è prevista per il 2022.

Disney+ descrive così la seconda stagione:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Di seguito, invece, un riepilogo di tutte le novità di Star Wars recentemente annunciate:

