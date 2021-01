Le uscite Planet Manga del 4 Febbraio 2021 vedono la pubblicazione di alcuni numeri esauriti di serie popolari come Death Note, Slam Dunk Nuova Edizione, Nana Reloaded Edition o Berserk Collection.

A seguire, dal sito web ufficiale di Panini Comics, le uscite Planet Manga del 4 Febbraio 2021; cliccando qui possiamo invece controllare le novità in uscita a Marzo 2021.

Le uscite Planet Manga del 4 Febbraio 2021

Berserk Collection Serie Nera 28

di Kentaro Miura

5,50 €

Desideroso solo di donare serenità alla propria amata, Gatsu sembra essersi lasciato alle spalle la guerra contro Grifis, ma in un’epoca di violenti conflitti nessuno può dirsi al riparo dalla furia delle battaglie.

Berserk Collection Serie Nera 29

di Kentaro Miura

5,50 €

Continuano le avventure di Gatsu!

Berserk Collection Serie Nera 30

di Kentaro Miura

5,50 €

Mentre Gatsu e Serpico duellano, Vritanis cade preda dell’offensiva dei Kushan. La città portuale si trasforma in un inferno di fuoco brulicante di nemici. La nebbia ha denti aguzzi e ogni ombra potrebbe essere quella del nemico.

Bleach 19

di Tite Kubo

4,90 €

In un flashback viene svelato il passato di Soi Fon, mentre nel frattempo Ichigo combatte contro colui da cui un tempo è stato quasi ucciso: Byakuya! Perché il nobile shinigami non ha mai cercato di aiutare la sorella Rukia, quando ne è stata decretata la condanna a morte? Quale motivo si cela dietro la sua apparente freddezza? Sia per ottenere la risposta a queste domande, sia per la salvezza di Rukia, Ichigo ha una sola cosa da fare: vincere!

Blue Exorcist 18

di Kazue Kato

4,90 €

È pericoloso stringere un patto con un demone. Le conseguenze possono essere spietate. Shura Kirigakure, in virtù di un accordo siglato molto tempo prima della sua nascita, conosce da sempre il giorno della sua morte… È possibile cambiare questo destino di sangue?

Death Note 1

di Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

4,90 €

Light Yagami è un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice block notes, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.

L’Attacco dei Giganti 28

di Hajime Isayama

4,90 €

Grazie a Zeke, ora Eren ha il potere del “boato”, ma l’esercito è sospettoso che venga manipolato dal fratellastro. Per evitare qualsiasi rischio, i soldati volontari della fazione anti Marley vengono imprigionati. Tuttavia, mentre sale l’insoddisfazione fra militari e popolazione, Eren entra in azione.

Nana – Reloaded Edition 3

di Ai Yazawa

6,50 €

L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI AI YAZAWA CON IL LOGO METALLIZZATO IN COVER L’entusiasmo di Nana Osaki decolla dopo l’individuazione del nuovo membro della band. Intanto il “Grande Demone Celeste” ci si mette davvero d’impegno nel tentativo di complicare le cose a Nana Komatsu, fermamente decisa a rendersi indipendente.

Nana – Reloaded Edition 5

di Ai Yazawa

6,50 €

NUOVE AMICIZIE… MA SOPRATTUTTO NUOVI AMORI! Il concerto dei Trapnest si rivela un’esperienza unica per le due protagoniste e questo influirà sulle sorti dei Blast, la nuova band di Nana Osaki. Dalla grande Ai Yazawa (I cortili del cuore, Paradise Kiss), una delle opere più influenti degli anni Duemila.

One-Punch Man 13

di Yusuke Murata, ONE

4,90 €

L’attacco dell’Associazione Esseri Misteriosi continua senza sosta: con sempre più eroi morti o in gravi condizioni, chi potrà intervenire per fermare questi mostri? Di certo non sarà Saitama, troppo impegnato con il suo torneo di arti marziali…

Seraph of the End 15

di Yamato Yamamoto, Takaya Kagami

4,90 €

L’improvviso arrivo di Guren a Osaka mette in subbuglio la squadra di Shinoa, che ancora fatica a capire le ragioni che hanno spinto il tenente colonnello a tradire i suoi compagni. A Shibuya, intanto, Kureto sfida suo padre Tenri, mettendo in atto un colpo di stato che porta alla luce l’oscuro volto degli Hiiragi…

Slam Dunk 4

di Takehiko Inoue

7,00 €

L’ARMA SEGRETA DELLO SHOHOKU Superata la paura della prima sfida e spronato dalla rivalità con Rukawa, Sakuragi dà prova di un gioco imprevedibile che mette in crisi il Ryonan. Basterà questo per arginare il talentuoso Sendo e recuperare lo svantaggio?

Acquista Death Note Vol. 1