Blue Summer Box raccoglie i due volume della romantica e delicata storia d’amore tra Wataru e Chiharu, You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You. L’edizione, pubblicata da Edizioni Star Comics è arricchita di alcuni capitoli speciali disponibili direttamente all’interno dei volumi. Uscirà in tutte le librerie, fumetterie e store on-line il 3 febbraio.

Blue Summer Box – la storia di Wataru e Chiharu

Wataru e Chiharu iniziano a frequentarsi per caso, quando scoprono di avere un interesse comune: quello per i film. Chiharu è il ragazzo popolare del suo anno, bello e intelligente, non passa di certo inosservato e di dichiarazioni d’amore ne riceve a bizzeffe. Wataru è decisamente il suo opposto e, se non si fossero incontrati per caso in quella libreria, non si sarebbero mai parlati. O almeno è questo che pensa Wataru.

Tutti pensano che sia io ad andargli dietro come un cagnolino, ma in realtà è il contrario.

I due ragazzi iniziano a trascorrere sempre più tempo insieme, condividendo la loro passione per i film. Poi, una sera, all’improvviso, Chiharu confessa i suoi sentimenti per Wataru. Ha paura, è evidente. Non vuole fare nulla che possa mettere a disagio l’amico e non pretende certo di essere ricambiato.

Eppure Wataru non lo respinge, non sminuisce i suoi sentimenti e non cambia atteggiamento verso di lui, continuando a rimanergli vicino, accettando anche la proposta di Chiharu di fare un pellegrinaggio sulle location utilizzate durante la registrazione di un film.

Proprio quando Wataru inizia a domandarsi quali siano i veri sentimenti che prova verso l’amico, Chiharu si trasferisce in un’altra scuola, senza dirgli niente. Ed è allora che Wataru comprende la verità: quello che prova per Chiharu non è semplice amicizia, ma ora che non sa dov’è andato, come può trasmettergli i suoi sentimenti?

Dopo aver ricevuto una lettera da parte dell’amico che gli confida il segreto della sua infanzia, quando era costretto a vestirsi da bambina per volere della madre e di come fosse stato salvato proprio da Wataru, ogni altro dubbio del ragazzo si dissolve e finalmente sa cosa fare: andare nel posto in cui Chiharu lo attende.

Sei qui. Sei reale. Finalmente ho la sensazione che tu sia tornato.

Il secondo volume prosegue la storia d’amore tra i due ragazzi, ormai universitari. Cresciuti hanno deciso di intraprendere strade diverse, ma i sentimenti che provano l’uno per l’altro non sono svaniti anzi, ancora una volta la lontananza non fa che incrementare l’amore che provano e il desiderio che hanno di stringere al cuore la persona che amano.

Blue Summer Box – quando l’amore sembra proprio la trama di un film

Blue Summer è una romantica storia d’amore che prende vita nel caldo di un’estate, tra il mare, la sabbia e il ricordo lontano del loro primo incontro.

Tu per me sei sempre stato parte dell’estate.

Nagisa Furuya racconta la nascita di una storia d’amore forte ma al contempo delicata, riuscendo a descrivere con sensibilità i sentimenti travolgenti e quanto mai complicati tra i due ragazzi.

Da una parte, l’amore di Chiharu, sicuro ma allo stesso tempo fragile, ricco di paure che ha difficoltà a esprimere perché teme di venire rifiutato e per questo decide di fuggire lontano da Wataru, senza dargli una spiegazione precisa fino a quando non decide di mettere a nudo i propri sentimenti attraverso una lettera.

Dall’altra parte i sentimenti di Wataru maturano nel tempo, a poco a poco, aiutati dalla lontananza imposta da Chiharu. Ma aprire il proprio cuore alla persona che si ama è sempre difficile e ci vuole coraggio per essere sinceri con se stessi. Accettare i propri sentimenti e abbattere le barriere che si creano con le proprie mani non è mai facile.

Nagisa Furuya dipinge un quadro chiaro delle difficoltà nei rapporti spesso affrontate dai giovani nella vita di tutti i giorni. Non importa di chi ci si innamora: l’amore fa sempre paura. Ma amare è anche la cosa più bella del mondo e quando si è ricambiati la vita diventa più luminosa, come un giorno d’estate.

Blue Summer è una boccata d’aria fresca, una dolce storia d’amore adatta a tutti, sia ai lettori delle storie Boys Love, sia a chi è nuovo a questo genere. La storia è delicata, così come i disegni dalla linee gentili.

Blue Summer Box contiene i due volumi della sensei Nagisa Furuya, You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You e una cartolina da collezionare. All’interno dei volumi ci sono anche due capitoli extra pubblicati a posteriori in Giappone.

A proposito dell’autrice

Nagisa Furuya si avvicina al mondo del fumetto realizzando una serie di opere autoprodotte

ispirate a Gintama.

Nel 2014 inizia la sua carriera come mangaka nella casa editrice Ichijinsha pubblicando Number Call nella rivista Gateau, ma il vero successo arriva nel 2017 con Kimi wa natsu no naka (You are in the blue summer), vincitore anche del primo premio nella categoria “Book Cover” ai Chil Chil BL Awards 2018 e da cui verrà poi elaborato un secondo volume, Kimi to natsu no naka (The blue summer and you). Tra le sue altre opere troviamo Gunjou no Subete (2015), Hoshi Dake ga Shitteru (2016) e Futari no Lion (2017).

