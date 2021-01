10 Adios

Questo insolito titolo atteso per le console Microsoft Xbox One, Series X e PC ci mette nei panni di un fattore che si occupa del macello dei maiali ma fa anche sparire cadaveri di nascosto. Quando un giorno il protagonista ne ha abbastanza, si presenta alla fattoria un assassino professionista suo amico che gli chiede di far sparire un corpo e che minaccia di ucciderlo se si rifiuterà di continuare a lavorare per l’organizzazione.

Scopo del gioco sarà trascorrere il giorno in compagnia dell’assassino e convincerlo che può fidarsi di lui per non venire ucciso. Un concept davvero bizzarro quello di Adios, decisamente uno dei 10 videogiochi da tenere d’occhio e che speriamo di vedere quest’anno.