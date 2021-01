Vi avevamo parlato di un numero dedicato a Hollow Knight Silksong da parte della rivista Edge. Prima di tutto è venuto fuori che il titolo a cui lavorerà il team dopo Silksong non sarà legato ad Hollow Knight e che il team stesso è fan di Castlevania Lords of Shadow (che sia un anticipo di qualche punto in comune che vedremo nel seguito?). Si è parlato anche di Hornet e delle sue capacità, in grado di portare a termine missioni per i PNG, tenere traccia delle missioni completate tramite delle dashboard sparse a Pharloom.

Invece di salvare i Grub da dentro le giare, salveremo invece delle piccole mosche, che si infilano dentro dei detriti che troveremo nel gioco. Obiettivo del gioco sarà invece ascendere la Cittadella, ma saranno esplorabili anche altre terre. Il compositore Christopher Larkin è stato anche confermato per il seguito. Infine, all’inizio del gioco Hornet avrà perso la maggior parte dei suoi poteri, insomma proprio come agli inizi del precedente, dove dovremo sbloccare tutte le capacità della protagonista.

Il lancio non ha ancora una data ufficiale, ma si sa che arriverà inizialmente solo per PC e per Nintendo Switch. Rimarremo in attesa di altri dettagli.

Hollow Knight Silksong – le speranze per il seguito

Ricorderete che Hollow Knight era stato reso gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus a novembre. Si spera così sempre più giocatori siano in grado di recuperare il capolavoro targato Team Cherry, talentuoso team di sviluppo. In poco tempo il gioco si è ritagliato una fetta di fan sfegatati grazie al suo gameplay esplorativo e molto complesso, tanto da essere spesso paragonato alla saga di Dark Souls.

Hollow Knight Silksong avrà quindi un’importante eredità da raccogliere per accontentare tutti i fan del precedente capitolo. La speranza è che il titolo possa davvero apportare numerose modifiche alla già collaudata formula, così da non essere un semplice “more of the same” del capostipite.

Recupera subito Hollow Knight su Nintendo Switch