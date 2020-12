I migliori giochi di Natale da fare via webcam

6 Giochi di Natale 1: Tombola

Il più classico dei giochi di Natale è anche il più immancabile! Basti avere uno scatolo della tombola per ogni giocatore (o per ogni famiglia connessa): di sicuro ce n’è qualcuno seppellito in un angolo sperduto di un ripostiglio.

Un giocatore a scelta padroneggerà il “tombolone” o il tabellone con i numeri da 1 a 90, mentre gli altri giocatori sceglieranno una o più caselle dai propri scatoli. Pronti? Inizia il gioco! In palio potrete mettere tantissimi buoni Amazon o premi mangerecci (chi non vorrebbe vincere un panettone appena urla “Ambo!”?)

Consiglio per evitare caselle identiche: fate un piccolo check e controllate le prime colonne di numeri, per evitare caselle “doppioni”.

Non avete la tombola in scatola? Tranquilli, se non avete fatto in tempo ad acquistarla potrete sempre giocare su TombolaGratis. Ma attenzione, c’è il rischio che i server si sovraccarichino nelle ore più “calde”!

