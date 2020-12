I migliori anime originali in uscita in inverno 2021

4 Cells at Work! Code Black

Non bastava la serie sequel, nell’inverno 2021 dominano anche tra gli anime originali con uno spin off. La trama di Cells at Work! Code Black è sempre la stessa, uno spaccato di come le varie cellule del corpo, rappresentata sottoforma di esseri umani, lavorano all’interno dell’essere umano.

Nello specifico assistiamo al loro operato all’interno dei pazienti definiti “black” ossia persone che non hanno una buona salute.

Acquista Cells at work! Lavori in corpo 1

2.43: Seiin Koukou Danshi Volley-Bu

Raccogliere il testimone di una serie popolare e magistrale come Haikyuu non è facile, la sfida viene accettata da 2.43, anime sulla pallavolo che già dalla trama ha molti punti in comune con il famoso fratellone.

Protagonisti sono due ex amici Kimichika e Kuroba, entrambi giocatori di pallavolo che durante l’ultimo torneo della prefettura hanno litigano di brutto. Per un fortunato, o sfortunato, gioco del destino si ritrovano a frequentare le stesse superiori e, di conseguenza, a far parte dello stesso team. Dovranno mettere da parti i loro rancori personali se vogliono vincere.