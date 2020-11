Cells at Work 2 e Cells at Work Code Black sono i due nuovi progetti animati basati sul manga originale di Akane Shimizu e sul suo spin-off adulto di Shigemitsu Harada (Yuria Type 100) e Issei Hatsuyoshi.

Attraverso una diretta streaming è stato annunciato che entrambe le serie anime debutteranno il 9 Gennaio 2021 a partire dalle 23:30, in quella che è stata definita la Cells at Work Hour.

A seguire i nuovi trailer:

Cells at Work 2, i dettagli

Come la prima stagione, anche Cells at Work 2 sarà animata dallo studio David Production, già responsabile de Le Bizzarre Avventure di Jojo e di Fire Force.

In Italia il manga di Akane Shimizu esce per Edizioni Star Comics; la prima serie animata e l’episodio speciale sono disponibili in streaming sul canale YouTube Yamato Animation.

Come sarebbe l’interno del nostro corpo se tutte le cellule avessero sembianze umane e svolgessero una vera e propria professione? E se tutti i virus e batteri che lo minacciano avessero l’aspetto di “villain da shonen” e ingaggiassero battaglie all’ultimo sangue con le nostre difese immunitarie? Cells at Work! Lavori in corpo vede infatti protagoniste le cellule del corpo umano antropomorfizzate e dotate dei caratteri più disparati a seconda del ruolo che svolgono nell’organismo. Vedremo come ognuna delle oltre 37,2 bilioni di cellule contribuisce a mantenere ben nutrito e in salute il nostro corpo, difendendolo da malattie, ferite e cellule malate.

Dopo Cells at Work 2, ecco Black

Hideyo Yamamoto (Magical Girl Spec-Ops Asuka) dirige Cells at Work Black presso LIDEN FILMS (Berserk 2016/2017, La Leggenda di Arslan, Terraformars) su sceneggiature stese e coordinate da Hayashi Mori (Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File).

Eiji Abiko (Last Hope, Baby Blue) cura il character design, mentre Yugo Kanno (Psycho-Pass, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable) compone la colonna sonora.

La serie segue le vicende dei globuli all’interno del corpo di un uomo stressato, che soffre di colesterolo, mangia e beve troppo e fa poca attività fisica.

Il manga è in corso su Weekly D Morning di Kodansha dal 7 Giugno 2018

