Quali sono gli anime sequel più attesi dell’inverno 2021?

Dopo mesi di penuria purtroppo a causa di una situazione mondiale affatto facile, anche il mondo dell’animazione giapponese torna ad alzare la testa.

Lo fa con una stagione invernale di tutto rispetto come non la si vedeva da tempo. Un grande numero di anime è pronto ad uscire e tra tutti fanno da padrone i sequel, ma non seguiti qualunque bensì alcuni tra le serie più amate e famosi degli ultimi tempi.

La stagione è stata inaugurata in anticipo dalla quarta serie dell’attacco dei giganti che è uscita quasi un mese prima del normale ed è solo l’inizio di ciò che ci aspetta e di cui riportiamo i più attesi.