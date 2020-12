Fire Force Stagione 2 – Tutti mentono

Nel futuro post-apocalittico che vedrete anche in Fire Force Stagione 2, nato dopo un misterioso evento catastrofico che ha letteralmente mandato in fumo la civiltà precedente (per intenderci, la nostra), una nuova minaccia si è di recente palesata: un uomo conosciuto semplicemente come l’Evangelista.

Ma è davvero una minaccia “nuova”? Chi è in realtà? Da dove proviene? Perché vuole distruggere il mondo, proprio come già avvenuto in passato? Cos’è l’Adolla, il luogo misterioso e oscuro in cui alcuni personaggi si trovano catapultati in una sorta di viaggio astrale? Dov’è l’Adolla? Qual è la funzione ultima dei Pilastri? Cosa si nasconde dietro l’Amaterasu, il generatore di energia che ha permesso all’Impero di Tokyo di prosperare? Cosa nascondono le Industrie Haijima? Cosa nasconde la Chiesa del Divino Sol?

Come vedete, le domande sono molteplici, ma ad alcune di queste viene fornita una risposta anche piuttosto esaustiva in Fire Force Stagione 2. Tuttavia, la vera natura dell’Evangelista e dell’Adolla vengono al momento solo accennate. Si tratta comunque di informazioni davvero molto importanti che ci fanno comprendere come gli eventi del passato sia connessi con il presente. Tutto è collegato.

Le diverse Brigate che compongono la Fire Force, poi, hanno sempre lavorato in maniera individuale, ma di fronte al fenomeno dell’autocombustione sempre presente, aggravato dagli Incendiati per così dire artificiali creati dalle Cappe Bianche, e dell’Evangelista, i Capitani delle diverse squadre stanno progressivamente giungendo alla medesima conclusione: per sconfiggere l’Evangelista e i suoi seguaci è necessaria la collaborazione di tutte le Brigate. E durante tutto il corso di Fire Force Stagione 2 scoprirete come i misteri si intreccino su più livelli: se ancora credevate che Evangelista, Fire Force, Chiesa e Imprese Haijima fossero fazioni completamente a sé stanti, siete fuori strada. Del resto, già nella prima stagione abbiamo visto come Dr. Giovanni e

Rekka Hoshimiya, rispettivamente ex Capitano della Terza Brigata e Tenente della Prima, fossero in realtà seguaci dell’Evangelista.

Le sottotrame illustrano agli spettatori le diverse interazioni fra i personaggi e le fazioni, gettando così luce su rapporti all’apparenza semplici, ma che si rivelano ben più complessi, a un esame più attento. Il tutto è poi infarcito da una ricchissima e sana dose di umorismo demenziale che apprezzo sempre moltissimo.

Infine, non che ne dubitassi, David Production ha fatto come sempre un ottimo lavoro (stiamo parlando dello studio di animazione che ha dato vita a Le Bizzarre Avventure di JoJo), grazie ad animazioni fluide e frenetiche quando serve e a una ottima resa visiva, anche dal punto di vista più puramente estetico Fire Force Stagione 2 è davvero bella da vedere.

Fire Force Stagione 2 – Conclusioni

Fire Force Stagione 2 dipana alcuni dubbi lasciati in sospeso lo scorso anno e si dimostra all’altezza delle aspettative. Animazioni di buona qualità, colori belli saturati e naturalmente tendenti alle tonalità calde, una sviluppo narrativo che apre a nuovi dubbi e nuove interpretazioni fanno di Fire Force Stagione 2 un seguito appassionante che di certo non deluderà i suoi appassionati.

L’anime di Fire Force è distribuito in maniera del tutto legale e GRATUITA e in simulcast con il Giappone qui da noi in Italia tramite il canale Youtube ufficiale di Yamato Animation.