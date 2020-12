ATTENZIONE: Quanto segue contiene spoiler per l’episodio 23 della stagione 2 di Fire Force ora in streaming su Crunchyroll.

Durante il recente viaggio di Fire Force nelle profondità del Nether, Shinra ha nuovamente incontrato il perfido Dr. Giovanni, il quale ha fatto sì che il giovane pompiere si ponesse alcune domande su un Adolla Link che aveva sperimentato nella prima stagione. I Link sono possibili solo tra coloro che hanno un Adolla Burst o che sono stati in contatto con l’Adolla, e per questo Shinra si chiede come sia possibile che Konro della Brigata 7 possa connettersi con lui.

Dopo aver informato il Capitano Obi del suo precedente Adolla Link con Konro, Shinra – insieme al Capitano Hibana – si dirige ad Asakusa per interrogare il luogotenente della Brigata 7. Sebbene Hibana sia inizialmente sospettosa di Konro, nonostante non sapesse che lui e Shinra condividevano un Link, la sua esperienza con l’Adolla e un’apparente doppelgänger suscitano il suo interesse.

Konro soffre di una condizione nota come tefrosi, causata quando un pirocineta usa eccessivamente i suoi poteri. Una volta che la malattia ha effetto, i loro corpi si carbonizzano, rendendo dolorosamente difficile usare le loro capacità. Quando Shinra e Hibana arrivano ad Asakusa, trovano Konro alla periferia della città mentre uno delle Cappe Bianche lo attacca. Dopo averli abbattuti rapidamente, i tre vigili del fuoco discutono della notte in cui Konro è entrato in contatto con l’Adolla.

La tefrosi di Konro si è verificata anni prima, quando un demone che descrive come la sua immagine speculare ha attaccato Asakusa. Nel momento in cui ha sconfitto il suo doppelgänger infernale, Konro si è trovato brevemente nell’Adolla. Come altri prima di lui, Konro porta le cicatrici di questo incontro.

Mentre Shinra cerca di capire perché il membro delle Cappe Bianche ddovrebbe prendere di mira Konro, Hibana spiega nel mito dei doppelgänge, dicendo che spesso mirano a uccidere le loro controparti.

Shinra viene in seguito raggiunto da Arthur e Tamaki per ricevere un ulteriore addestramento dal capitano della Brigata 7, Benimaru Shinmon. Mentre Shinra e Arthur prendono parte a uno strano procedimento, Tamaki gioca con i membri più giovani della Compagnia 7: Hinata e Hikage.

L’anime di Fire Force è distribuito in maniera del tutto legale e GRATUITA e in simulcast con il Giappone qui da noi in Italia tramite il canale Youtube ufficiale di Yamato Animation.

Acquistate Fire Force N° 1 – Ristampa – Planet Manga – Panini Comics QUI!