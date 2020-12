5 Tsuyu parla con la sua lingua

No non mi riferisco al fatto che Tsuyu parli una lingua diversa, tipo il ranocchiese. Parlo proprio della sua lingua metà da rana metà umana.

Sicuramente può sembrare scontata la sua lingua, visto che il suo Quirk sfrutta tutte le capacità di una rana, ma spesso sono le piccole cose che rendono eccezionale un hero! La lingua di Tsuyu è incredibilmente forte, riesce a sollevare le macerie e le persone con facilità.

Viene spontaneo chiedersi come mai con una lingua così lunga e forte la ragazza non si sia fatta saltare i denti! Parte del motivo potrebbe essere la consistenza della sua lingua, essendo un misto di rana e umano e le lingue di rana sono notoriamente morbide, con la capacità di trasformare la loro saliva incredibilmente appiccicosa per afferrare e trattenere meglio la preda. Questa morbidezza può aiutarla a impedirle di sbattere le ossa ogni volta che cerca di formare una parola.

Ovviamente, la lingua di Tsuyu non è esattamente come quella di una rana, poiché a differenza degli umani, le lingue di rana si connettono nella parte anteriore della mascella e si girano verso l’esterno per catturare la preda. Chiaramente, il fatto che possa formare parole significa che la sua lingua è collegata sul retro, il che significa anche che deve piegarla all’interno della bocca per portarla a un punto in cui può usarne la punta per manipolare l’aria uscendo dalla sua gola per parlare.