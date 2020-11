ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler enormi per il capitolo 292 di My Hero Academia!

Il nuovo cliffhanger di My Hero Academia ha sbalordito i lettori del manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi con il ritorno di un grande eroe nella serie! Mentre la guerra tra gli eroi e i cattivi continua anche nel nuovo capitolo della serie, Izuku Midoriya e gli altri eroi sono messi alle strette, poiché i cattivi sono ora in netto vantaggio. Ma il precedente cliffhanger della serie ha anticipato che il combattimento sarebbe tornato a favorire gli eroi grazie a un importante salvataggio dell’ultimo minuto.

Come ha rivelato l’ultimo capitolo, tuttavia, il precedente cliffhanger non è stato l’unico eroico salvataggio che avremmo visto, e questo perché il capitolo 292 della serie si è concluso con un cliffhanger ancora più grande dell’ultimo capitolo con un salvataggio ancora più grande del previsto!

Il capitolo 292 della serie riprende esattamente da dove si era interrotto il precedente, ovvero quando Best Jeanist era arrivato giusto in tempo per salvare gli altri da Dabi grazie la sua Unicità. Riesce a vedersela con Dabi, il quale però riesce a bruciare le sue fibre. Jeanist riesce a tenere a bada Gigantomachia, ma si mette nei guai quando un gruppo di Nomu molto potenti viene ad attaccarlo.

Mentre Izuku osserva quanto sta avvenendo, è molto preoccupato: se il Nomu attacca Jeanist, l’eroe perderà la concentrazione, dando modo a Gigantomachia di liberarsi. Deku vuole aiutare Jeanist, ma sembra che non riesca a muoversi a causa dei troppi danni accumulati per via di One For All e la battaglia contro Shigaraki. Ma per fortuna un altro grande eroe giunge in loro soccorso appena in tempo…

Con il capitolo che volge al termine, all’improvviso Milio Togata appare da sotto terra e attacca il Nomu! Esatto, Mirio ha completamente recuperato il suo Quirk ed è di nuovo in azione nei panni dell’eroe Lemillion!

Come sappiamo, Milio sembrava aver perso definitivamente la sua Unicità in seguito alla lotta contro Overhaul, e questo cliffhanger è ancor più sorprendente proprio in quanto la serie ora dovrà spiegare come Milio ha recuperato il suo Quirk.

Cosa ne pensate del sorprendente ritorno di Milio nella serie? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

