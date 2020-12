Dabi è stato al centro della grande guerra tra eroi e cattivi, e ora è anche al centro del grande contrattacco degli eroi, poiché il capitolo precedente della serie ha sorprendentemente riportato Best Jeanist in un inaspettato cliffhanger. Ma sembra che gli incendi di Dabi siano molto più caldi di quanto i fan avrebbero potuto aspettarsi…

Il nuovo capitolo della serie riprende immediatamente dopo che Dabi è stato avvolto dai cavi in fibra di carbonio di Best Jeanist, ed è furioso per il fatto che Jeanist è ancora vivo. È così arrabbiato, infatti, che il suo fuoco arde abbastanza da bruciare attraverso le fibre di carbonio che lo trattengono.

9/ Vigilantes told us that these cables are carbon fiber.

Theoretical melting point is 3600 C. Surface of sun is 5505 C, for reference.

Dabi's fire is, uh, hot.

(though if the composition involves other materials like rayon/resin/steel, they would melt first) pic.twitter.com/7MTJ8LSFob — Caleb Cook (@CDCubed) November 29, 2020

Come notato da Caleb Cook, il traduttore dietro la versione ufficiale in lingua inglese della serie di Viz Media, My Hero Academia: Vigilantes aveva precedentemente stabilito che i cavi che Best Jeanist usa per tenere imprigionati Dabi e Gigantomachia nel capitolo 292 della serie sono fatti di fibra di carbonio. Nota come il punto di fusione per cavi come questo sarebbe di 3.600 gradi Celsius, e ciò significa che le fiemme di Dabi sono davvero super calde come sembrano!

Per riflettere questo nel capitolo stesso, Horikoshi mostra come la fiamma di Dabi deformi persino i pannelli delle vignette intorno a lui, sfondando così la quarta parete. Questo molto probabilmente spiega come mai Dabi sia così spaventato dal fatto che i suoi fuochi siano molto più caldi di quelli di suo padre Endeavour. Questo è stato anticipato dallo stesso Endeavour, quando ha notato quanto suo figlio fosse più forte.

