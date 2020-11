My Hero Academia The Movie 3 debutterà nei cinema del Giappone durante la stagione estiva del 2021, sulla scia della quinta stagione della serie animata per la televisione che inizierà a essere trasmessa a Primavera 2021.

Mantan Web riporta i nomi dello staff principale che sta lavorando al film, composto dai responsabile degli anime e dei film precedenti: Kenji Nagasaki (Gundam Build Fighters) alla regia, Yousuke Kuroda (Hellsing Ultimate, Trigun) alla sceneggiatura, Yoshihiko Umakoshi (Berserk) al character design, Yuki Hayashi (Death Parade, Haikyu!!) alla colonna sonora e lo studio BONES (Fullmetal Alchemist) alla realizzazione delle animazioni.

Come già sappiamo, l’autore del manga originale Kohei Horikoshi si occuperà della supervisione generale e del character design originale.

My Hero Academia The Movie 3, il commento dell’autore

Il maestro Horikoshi ha così commentato l’annuncio di My Hero Academia The Movie 3, anticipato il 23 Novembre da una serie di teaser sui canali social ufficiali del franchise:

Realizzeremo il terzo film animato! Grazie come sempre per il sostegno a Deku e a tutti gli altri! Con l’annuncio del secondo film avevo detto che non ce ne sarebbero stati altri, è vero, ma invece eccone qui un altro! Sto ricevendo l’aiuto di tantissime persone. Sebbene io ultimamente non riesca a chiudere occhio, sto dormendo in piedi.

Aspettando My Hero Academia The Movie 3

My Hero Academia The Movie 3 uscirà la prossima Estate, ma nel frattempo non mancano di certo le proposte per ingannare l’attesa.

Se il primo film è già arrivato nel nostro Paese, così come le serie animate e ovviamente il manga ancora in corso, a Natale debutterà il secondo film della serie in esclusiva su Netflix:

In questo nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe 1- A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. E un Villain di nome Nine farà la sua comparsa… My Hero Academia è il manga creato da Kohei Horikoshi con oltre 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo nuovo cortometraggio conferma lo staff delle serie animate e del film precedente: il regista Kenji Nagasaki, lo sceneggiatore Yousuke Kuroda, il character designer Yoshihiko Umakoshi, il compositore della colonna sonora Yuuki Hayashi e lo studio di animazione Bones.

