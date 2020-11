Vigilante - My Hero Academia Illegals 90: un nuovo terribile nemico

In Vigilante – My Hero Academia Illegals 90, il manga prequel di My Hero Academia, sembra aver fatto il suo esordio un nuovo terribile nemico che forse conosciamo fin troppo bene.

Attenzione la seguente news contiene spoiler su Vigilante – My Hero Academia Illegals 90!

La serie attualmente è impegnata ad esplorare il passato del vigilante Knuckleduster precedentemente conosciuto come il pro hero O’Clock.

Più volte il nome di All for One è stato menzionato ma il temibile villain non ha mai fatto la sua comparsa almeno fino a Vigilante – My Hero Academia Illegals 90 quando è sceso indirettamente in campo schierando un temibile avversario per Knuckleduster, Rappa e Mirko.

I vigilanti infatti sono ancora impegnati a smantellare il circuito di combattimenti illegali. Nell’arena clandestina regna il caos dopo che l’ambiente è stato inondato di un misterioso gas che ha reso i combattenti folli ed è proprio in questo momento che si fa largo fra la folla una misterioso figura incappucciata che attacca con un poderoso pugno Nappa e un calcio a Mirko.

Quando O’Clock affonda poi un coltello nel suo braccio, scopriamo che il villain ha abilità rigenerative. Rivolgendosi all’eroe questi lo chiama per nome rivolgendogli una occhiata di traverso.

Vediamo proprio il suo occhio che sembra quello di un Nomu:

Mentre probabilmente stiamo raggiungendo il momento in cui O’Clock perderà il suo quirk da velocista, trasformandosi in Knuckleduster, è probabile che il villain è un prototipo di Nomu anche in parte umano e capace di ragionare e parlare.

Come mai All for One ha preferito poi rendere meno “autonome” queste creature?

A proposito di Vigilante – My Hero Academia Illegals

Vigilante – My Hero Academia Illegals è scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court – cliccate QUI per la nostra videointervista ai due autori – ed è ambientato diversi anni prima degli eventi della serie principale e offre l’opportunità di conoscere versioni più giovani e inesperte degli eroi più apprezzati dell’opera di Kohei Horikoshi.

Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella… degli Illegal Heroes!

In Italia, Vigilante – My Hero Academia Illegals è edito da Edizioni Star Comics e conta un totale di 8 volumi pubblicati finora. In patria, il manga è prossimo alla sua conclusione mentre si vocifera ancora di una possibile trasposizione animata.

Acquista Vigilante – My Hero Academia Illegals Volume 1 cliccando QUI