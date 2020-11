2 Il primo passo di Zoro: recuperare la sua spada, Shusui

In una svolta degli eventi davvero non sorprendente, ma ben animata, Zoro combatte con i ninja che inseguono lui e Hiyori, culminando con la sconfitta di Fujin, un membro degli Oniwabanshu dei Orochi. Dopo essersi assicurati di stare al sicuro, Zoro e Hiyori si prendono un momento per valutare la loro situazione. Mentre Zoro verifica che Hiyori vuole tornare a casa, si apre con lei rivelandole i suoi piani.

I fan probabilmente ricorderanno che dal combattimento contro Kamazo Zoro ha avuto solo due spade da quando Shusui, che è stata lasciata in eredità a Zoro dallo zombie di Ryuma in quel di Thriller Bark, è stata rubata da Gyukimaru. Zoro chiarisce a Hiyori che vuole riprendersi Shusui da Gyukimaru, affermando che non avere Shusui lo mette a disagio. Come maestro esecutore del Santoryu, la sua peculiare tecnica a tre spade, questo ha senso: nonostante il fatto che Zoro abbia ripetutamente dimostrato la sua letalità con meno lame, sa di essere al massimo sono quando ne usa tre.

Per fortuna, Zoro ha stabilito un solido legame con Hiyori (con grande sgomento di Sanji!), la quale gli assicura immediatamente che lo guiderà al ponte dei banditi. Un piccolo gesto, qualcuno potrebbe pensare, rispetto a quanto ha fatto Zoro per salvarle la vita e tenerla al sicuro, ma i fan più accaniti sapranno che, poiché Zoro è solito ficcarsi in situazioni estreme, offrirsi di scortarlo al Ponte dei Banditi è un gesto più coraggioso di quanto si possa pensare.