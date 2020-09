Gli episodi più recenti dell’anime di One Piece hanno finalmente rivelato uno dei grandi misteri della serie fino a questo momento, mettendo finalmente chiaro con cosa abbiamo a che fare: probabilmente, si tratta della creazione più crudele mai concepita dalla geniale mente del Maestro Eiichiro Oda.

GALLOW’S POLE

Come sapete di certo, Tonoyasu è stato catturato dagli uomini di Orochi ed esposto al pubblico ludibrio in attesa di essere giustiziato. Quell’uomo sempre sorridente e così generoso ora rischia di morire, ma anche in una situazione così drammatica i suoi pensieri sono rivolti a sua figlia, alle persone che ama, ai suoi concittadini in generale e in particolare a quegli uomini che, come lui, stanno mettendo a repentaglio le proprie vite per poter sconfiggere una volta per sempre Kaido e Orochi.

Tonoyasu è un uomo a cui piace scherzare, per cui le sue dichiarazioni, per quanto bizzarre e inaspettate, sarebbero potute sembrare anche veritiere: l’uomo afferma infatti che tutta la storia legata al simbolo utilizzato dai ribelli per organizzare il piano segreto di rivolta a Orochi sia stato in realtà un suo scherzo. Per quanto questa affermazione non sortisca alcun effetto (risulta infatti piuttosto inverosimile come spiegazione), denota comunque che, anche in punto in morte, Tonoyasu pensi sempre e comunque al benessere delle persone che inevitabilmente si lascerà alle spalle dopo la sua morte.

Tonoyasu è davvero un grande personaggio, ma la vera tragedia deve essere ancora raccontata…

SMILE, WITHOUT A REASON WHY

In seguito al tragico evento, stranamente tutti gli abitanti della città di Ebisu sembrano colti da una sorta di isterismo di massa: invece di piangere e disperarsi, scoppiano tutti a ridere. Tuttavia, qualcosa non va: è vero, le loro labbra ridono, ma i loro occhi piangono (un paragone che mi è venuto in mente è quello con il Joker di Joaquin Phoenix, che ride convulsamente anche quando è in preda al dolore, al panico o al terrore, come testimoniano i suoi occhi, sconvolti e devastati da questi sentimenti negativi) e tutte quelle persone sono sconvolte da un dolore profondo, inenarrabile. Ma allora, cosa hanno da ridere?

Il contrasto fra le fragorose risate e le lacrime che sgorgano a fiumi dagli occhi di questa povera gente è netto, ma il nostro Zoro si focalizza maggiormente sulle risate. Di lì a poco, lui e i suoi compagni di ciurma scopriranno la terribile, atroce verità dietro quelle risate incontrollabili. Ma non è questa la sede giusta per parlarvene, per cui vi rimando a un articolo di approfondimento sull’argomento.

ANTICIPAZIONI

I Pirati di Cappello di Paglia e gli scagnozzi di Orochi ingaggiano una frenetica battaglia nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo L’intrusione della ciurma! Feroce rivolta nel luogo dell’esecuzione! Kaizoku ou ni ore wa naru!

