100 Metri – Hyakuemu arriva in Italia grazie a J-Pop: lo spokon dell’autore de Il movimento della Terra

J-Pop Manga ha annunciato l’arrivo in Italia di 100 Metri – Hyakuemu, lo spokon firmato da Uoto, autore già noto per Il movimento della Terra. Un titolo che molti hanno iniziato a conoscere grazie al film disponibile su Netflix e che ora potrà essere letto anche in versione cartacea, proprio da dove tutto ha avuto inizio: il manga originale.

L’edizione italiana sarà pubblicata in due volumi molto corposi, circa 500 pagine ciascuno, al prezzo di 15 euro per volume. L’uscita è prevista tra maggio e giugno, quindi non manca molto prima di poterlo aggiungere alla propria collezione. Per chi ama le storie sportive intense e piene di rivalità, è sicuramente un annuncio da tenere d’occhio.

La storia segue Togashi, un ragazzo nato per correre. La velocità è praticamente l’unica cosa che sa fare davvero bene, ma è anche ciò che gli permette di trovare il suo posto a scuola e di legare con gli altri. La sua vita cambia quando incontra un altro ragazzo che corre per sfuggire ai propri problemi: non è un talento naturale come Togashi, ma ha una passione così forte e contagiosa da accendere qualcosa anche in lui. Da quel momento, la corsa diventa più di una semplice abilità: diventa un’ossessione, un sogno, una sfida continua contro se stesso e contro gli altri.

100 Metri non è il classico manga sportivo fatto solo di gare e allenamenti. È una storia sulla crescita, sulla rivalità e su quel momento in cui ti rendi conto che vuoi dare tutto per qualcosa, anche se non sai dove ti porterà. Uoto riesce a raccontare la velocità e l’adrenalina con uno stile molto personale, alternando momenti spettacolari a riflessioni più intime sui personaggi.

Se l’anime vi ha colpiti, il manga è l’occasione perfetta per vivere la storia in modo ancora più completo. E se non lo conoscete, potrebbe essere uno degli spokon più interessanti da recuperare nei prossimi mesi.