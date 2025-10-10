Il ritorno di 100 Bullets e le storie di Swamp Thing censurate 35 anni fa: ecco la line-up della nuova Vertigo

L’etichetta Vertigo è stata al centro del primo giorno della New York Comic Con 2025 per la DC, con l’annuncio della lineup di dieci nuove serie che promettono di ridefinire il panorama editoriale del 2026.

Al centro dell’attenzione mediatica, due annunci particolarmente significativi hanno catalizzato l’interesse della critica specializzata e dei fan di lungo corso: il ritorno di 100 Bullets con il team creativo originale e la pubblicazione finalmente autorizzata delle controverse storie di Swamp Thing censurate trentacinque anni fa.​

Il grande ritorno del classico Vertigo 100 Bullets: Lono e l’America della rabbia

Brian Azzarello ed Eduardo Risso, il duo artistico dietro uno dei più acclamati crime noir della storia del fumetto, tornano ufficialmente con “100 Bullets: The US of Anger“.

La serie, che riporta in scena l’iconico personaggio di Lono, si presenta come una riflessione sui “più oscuri impulsi della nazione” in un’America contemporanea sempre più frammentata e violenta.​

Questo ritorno rappresenta una sorpresa significativa considerando che, non più tardi del 2024, lo stesso Azzarello aveva dichiarato di non vedere più spazio per il proprio lavoro in DC.

Tuttavia, il rilancio di Vertigo come imprint dedicato esclusivamente a opere creator-owned sembra aver convinto l’autore, che durante il panel ha definito il ritorno “come tornare a casa”.

La partnership creativa tra Azzarello e Risso, che aveva dato vita alla serie originale dal 1999 al 2009 per un totale di 100 numeri, aveva già prodotto nel 2014 la miniserie “Brother Lono“, dimostrando la solidità di un sodalizio artistico che ha ridefinito i canoni del fumetto crime contemporaneo.​

Rick Veitch e la controversia di Swamp Thing: 36 anni di attesa

Forse ancora più significativo dal punto di vista storico è l’annuncio della pubblicazione delle storie di Swamp Thing firmate da Rick Veitch, censurate dalla DC nel 1989.

La controversia nacque attorno al numero 88 della serie, intitolato “Morning of the Magician“, che doveva vedere l’Elementale Verde viaggiare indietro nel tempo per incontrare Gesù Cristo, diventando simbolicamente la croce del Calvario.​

La decisione di bloccare la pubblicazione, nonostante la storia fosse già stata approvata dalla redazione e completata graficamente dal compianto Michael Zulli, causò l’abbandono immediato di Veitch dalla serie.

In solidarietà con l’autore, anche Neil Gaiman e Jamie Delano, che erano stati designati per subentrare nella gestione della testata, ritirarono la propria disponibilità.

Il contesto storico dell’epoca, segnato dalle polemiche religiose attorno al film “L’ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese e dalla crescente influenza dei gruppi conservatori cristiani, aveva reso DC particolarmente cauta su tematiche religiose controverse.​

Rick Veitch will return to finish his Swamp Thing run in April 2026! Via:@AIPTcomics pic.twitter.com/Y6cY32GPUQ — DCU Updates (@dcuworld) October 9, 2025

La nuova pubblicazione, prevista per marzo 2026 sotto il titolo “Swamp Thing 1989 1-4 (Swamp Thing 88-91)“, includerà non solo il famoso numero 88 ma anche i tre episodi successivi mai completati (89-91), che vedranno la collaborazione di artisti del calibro di Tom Mandrake, Vince Locke e la colorista Trish Mulvihill, mantenendo addirittura il design grafico originale dell’epoca e potenzialmente anche pubblicità d’epoca, secondo quanto dichiarato dall’executive editor Chris Conroy.​

Un ritorno alle origini creative: le nuove serie DC Vertigo

Il rilancio di Vertigo rappresenta un ritorno alle origini per un’etichetta che aveva rivoluzionato il mercato del fumetto negli anni ’90 con serie come Sandman, Hellblazer, Preacher e The Invisibles.

La decisione di DC di distinguere chiaramente tra DC Black Label (dedicato a storie mature sui personaggi dell’universo DC) e la nuova Vertigo (riservata esclusivamente a opere creator-owned) segna una strategia editoriale precisa nel mercato del fumetto per lettori adulti.​

La nuovo lineup, che debutterà nel febbraio 2026 con “The Nice House by the Sea #7” di James Tynion IV e Álvaro Martínez Bueno, spazia dal thriller psicologico all’horror post-apocalittico, dal noir magico alla fantascienza temporale.

Tra i titoli più attesi figurano “Bleeding Hearts” di Deniz Camp e Stipan Morian, “Black Tower: The Raven Conspiracy” di Ram V e Mike Perkins, e “Necretaceous” di Tom Taylor e Darick Robertson.​ Ecco tutte le nuove serie Vertigo in arrivo nel 2026:

– The Nice House by the Sea (dal #7). Autori: James Tynion IV, Álvaro Martínez Bueno, Jordie Bellaire.

Horror apocalittico che segue i sopravvissuti dell’esperimento “esagono” di Walter, esplorando le terrificanti conseguenze della fuga e la minaccia che rappresenta per ciò che resta dell’umanità.​

– Bleeding Hearts. Autori: Deniz Camp, Stipan Morian, Matt Hollingsworth.

Thriller soprannaturale incentrato su uno zombie di nome Poke che scopre di avere nuovamente un cuore che batte, minacciando il suo posto in una società dove la morte regna suprema.​

– End of Life. Autori: Kyle Starks, Steve Pugh, Chris O’Halloran

Crime drammatico su un sicario di alto livello che torna nella sua città natale del Midwest per prendersi cura del padre morente e confrontarsi con la propria mortalità.​

– The Peril of the Brutal Dark: An Ezra Cain Mystery. Autori: Chris Condon, Jacob Phillips

Noir investigativo ambientato nel 1941 a New York che vede collidere magia, fascismo e un artefatto rubato di potere inimmaginabile.​

– 100 Bullets: The US of Anger. Autori: Brian Azzarello, Eduardo Risso

Il ritorno di Lono in America che riaccende il caos, portando agli estremi violenti gli impulsi più oscuri della nazione.​

– Black Tower: The Raven Conspiracy. Autori: Ram V, Mike Perkins

Spy thriller occultistico con maghi spie nel Regno Unito che navigano una guerra fredda globale sulla stregoneria, rivelando un mondo nascosto di potere occulto.​

– Necretaceous. Autori: Tom Taylor, Darick Robertson

Fantascienza temporale su scienziati che tentano di viaggiare nel tempo per fermare un virus zombie, finendo per atterrare 66 milioni di anni nel passato, tra i dinosauri.​

– Fanatic. Autori: Grace Ellis, Hannah Templer

Thriller psicologico sull’ossessione di una donna per un fumetto che si trasforma in una fissazione parasociale mortale nei confronti del suo creatore.​

– The Crying Doll. Autori: Mariko Tamaki, Rosemary Valero-O’Connell

Thriller in stile Jekyll e Hyde su fino a che punto una giovane donna arriverebbe per proteggere la sua migliore amica, che potrebbe (o non potrebbe) essere un’assassina.​

– A Walking Shadow. Autori: Simon Spurrier, Aaron Campbell

Mystery soprannaturale su otto sconosciuti che si risvegliano incatenati a una barca nei boschi. Nessun ricordo. Nessuna fuga. Nessuna spiegazione.​

La scelta di riportare in vita sia 100 Bullets che le storie perdute di Swamp Thing non è casuale: rappresenta un ponte ideale tra il passato glorioso dell’imprint e le sue ambizioni future, dimostrando come Vertigo intenda nuovamente posizionarsi come la casa editoriale per “fumetti che si rifiutano di conformarsi agli schemi”.

Un messaggio chiaro per un mercato sempre più alla ricerca di voci autoriali distintive e contenuti che osino spingersi oltre i confini della narrazione convenzionale.​