The Beginning After The End: la novel si avvia verso la conclusione

Dopo dieci anni di lavoro e oltre due milioni di parole scritte, TurtleMe ha annunciato che The Beginning After The End sta per concludersi. L’autore ha spiegato di essere alle prese con l’ultima parte del libro finale, segnando così la chiusura di una saga che ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo.

Un addio ragionato

«È arrivato il momento di lasciar andare questa mia creatura», ha dichiarato l’autore sui suoi canali ufficiali. Un messaggio che ha colpito profondamente i fan, molti dei quali seguono la serie sin dai primi capitoli. In dieci anni, l’opera è cresciuta sia nella scrittura che nella sua diffusione globale, diventando un punto di riferimento nel mondo delle web novel americane ispirate ai canoni orientali.

Anime e responsabilità condivise

In una recente intervista rilasciata a The Seattle Times, TurtleMe ha parlato anche dell’adattamento anime. Ha spiegato di aver lasciato gran parte della produzione in mano ai suoi partner, concentrandosi invece sulla novel e sul manhwa. «So che stanno facendo del loro meglio per realizzare un prodotto all’altezza», ha detto, pur riconoscendo che le scelte creative non sempre riflettono la sua visione originale.

Una community divisa

Non sono mancati i malumori da parte del pubblico. Su Reddit, la community ha lanciato una petizione per rifare la prima stagione dell’anime, raccogliendo oltre 58.000 firme. A riguardo, TurtleMe ha commentato con un certo distacco: «Le cose sono diventate piuttosto rumorose». Una frase che dice molto su quanto l’opera sia diventata grande, nel bene e nel male.

La pubblicazione in Italia

In Italia, The Beginning After The End è pubblicata da De Agostini Libri, che ha iniziato a portare la serie nel nostro paese in formato novel. Il primo volume è stato accolto con curiosità, soprattutto da chi già seguiva la versione web o il webtoon. Anche da noi, la storia di Arthur Leywin ha iniziato a costruirsi una solida base di fan.

Un finale atteso

Ora i lettori aspettano con ansia il capitolo conclusivo della novel. Dopo un percorso così lungo, l’attesa è carica di emozioni, ma anche di gratitudine per un autore che ha saputo costruire un mondo ricco, intenso e profondamente personale.