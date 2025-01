Spider-Man: annunciato il nuovo Marvel manga sull’Uomo Ragno

La Marvel ha annunciato un nuovissimo progetto manga su Spider-Man e sarà intitolato Spider-Man Manga: Shadow Warrior. Al momento il manga è in lavorazione e sarà lanciato in autunno. Non è certo la prima volta che Spider-Man riceve un progetto manga, dato che la Marvel ha già realizzato diversi prodotti di questo tipo. Questo è persino aumentato negli ultimi due anni, dato che la Marvel ha avviato nuove partnership per aumentare la propria presenza nel mondo dei manga con inaspettati team up e nuove uscite che espandono lo Spider-Verse. Ma questo prossimo nuovo manga sarà un po’ diverso dagli altri.

Spider-Man Manga: Shadow Warrior è una nuovissima storia manga che vede l’Uomo Ragno, Miles Morales e Spider-Gwen tornare nel Giappone feudale per fermare Kingpin, che ha misteriosamente preso il controllo. Ma una volta arrivati ​​lì, un nuovo sorprendente ospite si lega al simbionte Venom per diventare vita a un nuovo tipo di Venom.

Scritto e illustrato da Shogo A

oki, Spider-Man Manga: Shadow Warrior sarà pubblicato a a partire dal 16 settembre di quest’anno. Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa nuova storia manga, di seguito è possibile leggere la sinossi ufficiale:

“Viaggia nel Giappone del XIX secolo, dove il Kingpin Wilson Fisk è fuggito dall’America e si è affermato come governatore di Edo. Peter Parker, Miles Morales e Ghost-Spider sono sulle sue tracce“. Da questa breve descrizione si capisce che sarà un po’ un viaggio nel tempo e una storia Isekai che metterà questi eroi in un nuovo tipo di mondo.

La sinossi di Spider-Man Manga: Shadow Warrior svela anche qualche dettaglio su Venom: “Il Kingpin ha un asso nella manica: ha portato un parassita alieno in grado di garantire poteri straordinari. Quando un giovane di nome Hyo si lega accidentalmente al simbionte e apparentemente si trasforma nel famigerato Venom, le cose vanno di male in peggio. Questo nuovo libro è perfetto per i fan dei manga e dei supereroi!“.

Spider-Man ha una lunghissima storia con il mondo dei manga poiché la Marvel ha sperimentato tutti i tipi di collaborazioni nel corso degli anni. Non solo i fan hanno potuto leggere Spider-Man: Il Manga anni fa, ma la Marvel ha anche portato l’Uomo Ragno ad apparire in alcuni crossover con L’Attacco dei Giganti, uno speciale one-off con Iron Man scritto e illustrato dal defunto mangaka di Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi e persino una serie di My Hero Academia: Vigilantes.

Fonte – Comicbook