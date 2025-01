Soul Eater e Fire Force annunciano un crossover speciale

I crossover anime potrebbero non verificarsi con tanta frequenza, ma Soul Eater e Fire Force sono pronti a sorprendere i fan di entrambe le serie. Si tratta infatti di un crossover anime ufficiale che riunisce personaggi ideati dal mangaka Atsushi Ohkubo. Il 2025 vedrà il ritorno della della terza e ultima stagione di Fire Force, e per l’occasione i personaggi principali di Soul Eater faranno squadra con i pompieri dando vita a uno dei più migliori crossover anime dell’anno.

Il crossover dei mondi di Ohkubo si svolge nel gioco per dispositivi mobili, intitolato Fire Force: Enbu No Shou. Ecco come Mobcast Games, i creatori del gioco, descrivono il crossover attualmente disponibile per iOS: “A partire dalle 13:00 di giovedì 30 gennaio 2025, organizzeremo una collaborazione in-game con Soul Eater per commemorare il secondo anniversario del lancio di Fire Force: Enbu no Shou. Durante il primo periodo di collaborazione, ci sarà la possibilità di ottenere personaggi popolari di Soul Eater e carte abilità disponibili solo nella collaborazione, un evento raid di gilda in cui i personaggi esclusivi della collaborazione appariranno come boss e 10 evocazioni consecutive gratuite una volta al giorno“.

La terza e ultima stagione di Fire Force arriverà quest’anno ad aprile e concluderà la serie animata in seguito a quella del manga avvenut nel 2022. Sfortunatamente, non ci sono state notizie di un ritorno di Soul Eater in modo simile all’anime Fire Force, poiché i fan hanno atteso un potenziale sequel, spin-off e/o remake dopo la conclusione del primo nel 2009. Ironicamente, molti fan credono che ci siano stati alcuni elementi di Soul Eater che hanno trovato posto in Fire Force.

Fire Force è ambientato in un mondo in cui, a causa di un inspiegabile fenomeno che assale l’umanità, le persone iniziano a prendere fuoco spontaneamente. Solamente delle speciali squadre di vigili del fuoco possono estinguere quelle misteriose fiamme, grazie ad un’abilità speciale che gli permette di manipolare il fuoco senza che questo abbia delle terribili conseguenze sul loro corpo.

