Ruri Dragon: l’opera di Masaoki Shindō diventa un anime

Ruri Dragon farà ufficialmente il salto in animazione. È stato annunciato l’adattamento anime del manga di Masaoki Shindō, accompagnato da una prima visual e da una speciale illustrazione realizzata dallo stesso autore. A occuparsi della serie sarà Kyoto Animation, uno studio che da solo basta a far alzare le aspettative e a rendere questo annuncio ancora più speciale.

Ruri Dragon parte da una premessa tanto semplice quanto spiazzante. Ruri è una normale studentessa delle superiori, con una vita tranquilla e problemi comuni. Almeno fino a una mattina qualunque, quando si sveglia con un paio di corna sulla testa e scopre che suo padre è un drago. Da quel momento la sua quotidianità cambia, ma non nel modo che ci si potrebbe aspettare. Niente battaglie epiche o missioni impossibili: Ruri deve continuare ad andare a scuola, affrontare la curiosità dei compagni di classe, i commenti fuori luogo e una madre che prova a rendere il tutto il più “normale” possibile.

Ed è proprio qui che Ruri Dragon trova la sua forza. La storia non punta sull’azione, ma su uno slice of life leggero, ironico e sorprendentemente delicato, che racconta cosa significhi crescere quando il tuo corpo e la tua identità iniziano a cambiare, anche in modi assurdi. La componente fantastica diventa uno strumento per parlare di adolescenza, imbarazzo, accettazione e piccoli drammi quotidiani, sempre con un tono genuino e mai forzato.

Il manga, scritto e disegnato da Masaoki Shindō, nasce come one-shot su Jump Giga alla fine del 2020, per poi essere serializzato su Weekly Shonen Jump nel 2022. Dopo una pausa, la serie ha trovato nuova vita su Shonen Jump+, diventando una delle rivelazioni più apprezzate della piattaforma e conquistando il secondo posto ai Next Manga Awards 2024 nella categoria web manga.

In Italia Ruri Dragon è stato annunciato da Star Comics durante il Napoli Comicon 2025 ed è arrivato nella collana Dragon a partire dal 30 settembre 2025. Con l’anime in arrivo e Kyoto Animation alla guida, per Ruri e le sue corna il futuro sembra decisamente luminoso.