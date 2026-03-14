Ritrovati dopo 60 anni due episodi perduti di Doctor Who con i Dalek: in arrivo a Pasqua

Una scoperta che i fan di Doctor Who aspettavano da decenni (anche se non se la aspettavano): due episodi della serie classica degli anni Sessanta, dati per dispersi e mai più rivisti da quando andarono in onda, sono riemersi all’interno di una collezione privata di pellicole d’epoca. La BBC ha già annunciato che li trasmetterà in occasione delle festività pasquali.

I due episodi intitolati The Nightmare Begins e Devil’s Planet facevano parte della terza stagione della serie originale, trasmessa nel novembre del 1965.

Al centro della trama c’è il Primo Dottore, interpretato da William Hartnell, alle prese con un piano dei Dalek per dominare la galassia. Si tratta, storicamente, della quarta apparizione in assoluto dei Dalek nella serie, un dettaglio che rende il ritrovamento ancora più significativo per collezionisti e appassionati.

La storia della loro sparizione è degna di un romanzo: gli episodi facevano parte di una saga in dodici parti che andò in onda esclusivamente nel Regno Unito: la BBC li giudicò troppo violenti per il pubblico estero, non li distribuì mai oltre confine e ordinò la distruzione delle bobine originali.

Da allora, più della metà degli episodi di quella stagione risulta ancora irreperibile.

Come siano finiti nelle mani di un collezionista privato rimane un mistero, ma alla sua morte le pellicole finirono anonimamente a un’associazione britannica chiamata Film Is Fabulous, che si occupa di recupero e preservazione di materiale cinematografico d’epoca. Ed è proprio lì che qualcuno ha fatto la scoperta.

Ora, combinati con un terzo episodio, Day of Armageddon, recuperato nel 2004 da un ex tecnico BBC, i tre capitoli consecutivi tornano finalmente visibili in sequenza, restituendo al pubblico una porzione intera e narrativamente compiuta dell’arco originale dei Dalek.

A rendere il momento ancora più emozionante ci ha pensato la reazione di Peter Purves, che nella serie interpretava Steven Taylor, assistente del Primo Dottore. La charity lo invitò con il pretesto di un’intervista, poi lo sorprese con le vecchie pellicole: la sua reazione commosse tutti i presenti.

Per chi vorrà vedere gli episodi restaurati, la BBC li renderà disponibili su iPlayer a partire da Pasqua. Il 4 aprile è prevista anche una proiezione speciale a Londra, con Purves come ospite d’onore.

Fonte: Gamesradar