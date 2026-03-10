One Piece: Oda ha già un punto preciso dove vuole portare il live action?

Negli ultimi giorni nella community di One Piece sta circolando una dichiarazione che ha fatto partire diverse teorie tra i fan. È uscita durante un’intervista al cast del live action, e a dirla è stato Mackenyu, l’attore che interpreta Roronoa Zoro. Una frase semplice, ma abbastanza curiosa da far discutere parecchio la community.

In pratica, durante l’intervista Mackenyu ha raccontato che Eiichirō Oda avrebbe già un’idea molto precisa di dove vorrebbe portare il live action. Non solo adattare la storia capitolo dopo capitolo, ma arrivare proprio a un punto specifico della trama. Secondo lui è qualcosa a cui Oda tiene particolarmente e che vorrebbe vedere realizzato anche nella versione live action della serie.

Il dettaglio che ha attirato l’attenzione dei fan riguarda proprio le parole utilizzate da Mackenyu. Nel parlare dei piani di Oda, l’attore ha usato l’espressione inglese “where he wants to go up to”. Letteralmente può essere tradotta come “il punto fino a cui vuole arrivare”, ma quel go up ha fatto scattare subito diverse teorie tra i fan.

Molti hanno infatti collegato quella frase a uno degli archi narrativi più particolari del manga, la Skypiea Arc. In questa parte della storia, la ciurma di Monkey D. Luffy raggiunge una leggendaria isola situata tra le nuvole, dando vita a una delle saghe più iconiche dell’opera.

Ovviamente, al momento si tratta solo di speculazioni. Mackenyu non ha mai citato direttamente Skypiea, e nemmeno Oda ha confermato che quello sia l’obiettivo del live action. Però è interessante notare quanto l’autore sia coinvolto nel progetto e quanto sembri avere una visione chiara di dove vuole portare la serie.

Se davvero il piano fosse arrivare fino a Skypiea, significherebbe che il live action potrebbe avere davanti a sé diverse stagioni. E considerando il successo della prima stagione, molti fan sperano proprio che la storia continui abbastanza a lungo da raggiungere quei momenti così importanti dell’avventura di One Piece.