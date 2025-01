One Piece: in arrivo in autunno lo spin-off su Trafalgar Law

Trafalgar Law è uno dei personaggi più popolari di One Piece. Sebbene non appaia nel manga da quasi due anni, la sua popolarità non è affatto diminuita. Il 24 gennaio, l’account ufficiale di Viz Media su X ha condiviso un messaggio che riportiamo di seguito:

“Intraprendi il viaggio di Trafalgar Law dalla sua giovinezza alle avventure degli Heart Pirates in alto mare in questa nuova light novel. One Piece: Law’s Story, creato da Eiichiro Oda e scritto da Shusei Sakagami, uscirà in autunno del 2025“. Il romanzo è stato pubblicato in Giappone ad aprile 2020 nel quarto, nel settimo e nel quinto volume di One Piece Magazine e in seguito come libro autonomo.

Il romanzo segue gli eventi di Trafalgar Law poco dopo la straziante morte di Corazon mentre viaggia da solo e forma gli Heart Pirates. Law aveva solo 13 anni quando Corazon morì e imparò lentamente a curare il suo avvelenamento da piombo usando l’Ope Ope no Mi. Il romanzo è diviso in quattro capitoli e un epilogo. Sebbene il romanzo sia scritto da Shusei Sakagami, Eiichiro Oda ha supervisionato la storia.

Dopo essersi alleato con Rufy nell’arco di Punk Hazard, Law ha rappresentato una parte importante della storia di One Piece fino alla saga di Wano. I pirati di Cappello di Paglia e Heart si sono separati dopo aver sconfitto Kaido e Big Mom a Wano. All’inizio della saga finale, Rufy si dirige a Egghead mentre Law si dirige verso Winner Island. Non si sa ancora quasi nulla dell’isola, ma è stato abbastanza sfortunato da imbattersi nei pirati di Barbanera.

Teach infatti era presente in quel punto con l’intenzione di aspettare che si presentasse qualcuno tra Rufy, Law o Kidd in modo da poter combattere contro di loro per le copie dei Poneglyph. Law ha combattuto in modo eccellente contro Barbanera, ma è stato sopraffatto comunque. Bepo usando la rumble ball che Chopper aveva con sé, riesce a scappare via con Law, che soffre di gravi ferite. Lo stato degli Heart Pirates è sconosciuto poiché sono affondati nell’oceano insieme alla loro nave, la Polar Tang. Bepo e Law sono apparsi l’ultima volta nel capitolo 1081, uscito nell’aprile 2023.

