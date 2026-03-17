News Anime
One Piece: il remake potrebbe ridurre drasticamente il numero di episodi
Eleonora Masala 17/03/2026
Negli ultimi tempi si sta parlando parecchio del nuovo remake anime di One Piece realizzato da Wit Studio. Una delle curiosità più grandi riguarda proprio il ritmo della storia, che potrebbe essere molto diverso rispetto alla serie storica prodotta da Toei Animation.
Secondo alcune stime che stanno circolando online, questa nuova versione dell’anime potrebbe raccontare l’intera storia fino all’arco di Egghead in circa 263 episodi. Un numero che, se confrontato con la serie originale, è decisamente più contenuto.
Il motivo, in realtà, è abbastanza chiaro. Questo remake dovrebbe seguire il manga di Eiichirō Oda molto più da vicino, senza allungare troppo le scene e senza tutte quelle parti aggiunte che nel tempo hanno fatto diventare la serie originale molto più lunga.
In pratica la storia scorrerebbe molto più velocemente, andando dritta ai momenti più importanti delle varie saghe.
Le stime che stanno circolando provano anche a immaginare quanti episodi potrebbero essere dedicati alle varie saghe. Per esempio, la saga dell’East Blue potrebbe essere raccontata in circa 25 episodi, mentre l’arco di Alabasta arriverebbe intorno ai 30 episodi.
Anche saghe molto lunghe come quella di Wano potrebbero essere ridotte parecchio, con circa 38 episodi dedicati all’intero arco narrativo.
Se davvero il progetto seguirà questa direzione, il remake potrebbe diventare un modo molto più accessibile per recuperare la storia di Monkey D. Luffy e della sua ciurma.
Per chi non ha mai iniziato l’anime potrebbe essere l’occasione perfetta per recuperare tutta la storia senza doversi mettere davanti a più di mille episodi. Allo stesso tempo anche i fan storici potrebbero rivivere l’avventura con un ritmo molto più rapido.
Ovviamente per ora si parla solo di stime che stanno girando tra i fan. Però se questi numeri dovessero rivelarsi anche solo vicini alla realtà, questo remake potrebbe cambiare parecchio il modo in cui molte persone guarderanno One Piece nei prossimi anni.