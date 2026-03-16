Eiichirō Oda invita i fan a leggere One Piece con più leggerezza

Durante una chiacchierata con Iñaki Godoy, Eiichirō Oda ha parlato un po’ di come vede One Piece. Considerando quanto è diventato grande questo manga negli anni, la cosa curiosa è che lui la vive in modo molto più semplice di quanto tanti pensino.

Oda ha spiegato che non vorrebbe che la sua storia venisse vista come qualcosa di super serio o complicato da analizzare in ogni dettaglio. Per lui, alla fine, i manga restano prima di tutto intrattenimento. A un certo punto ha anche scherzato dicendo che il suo obiettivo sarebbe diventare il “re dei perditempo”.

Secondo lui la cosa migliore è proprio questa. Aprire One Piece, leggere la storia e divertirsi, senza sentirsi obbligati a cercare per forza mille significati nascosti in ogni capitolo. Le teorie tra fan sono divertenti, certo, ma per lui la cosa più importante resta il piacere di leggere la storia.

Nel corso della chiacchierata ha parlato anche di quali sono i momenti che lui stesso ama di più all’interno della serie. Non si tratta per forza delle grandi battaglie o dei momenti più epici, ma spesso delle scene più semplici.

Per esempio, gli piacciono molto i momenti in cui i membri della ciurma di Cappello di Paglia parlano tranquillamente tra loro sulla nave, oppure quando incontrano persone nuove durante i loro viaggi tra le varie isole.

Per Oda sono proprio quei piccoli momenti a rendere speciale la storia. Non solo l’avventura gigantesca o la trama principale, ma anche le interazioni quotidiane tra i personaggi.

Alla fine il suo messaggio è piuttosto chiaro. I manga non devono per forza essere presi troppo sul serio. Sono storie pensate per intrattenere e per far passare il tempo in modo piacevole.

E se dipendesse da lui, i lettori dovrebbero semplicemente aprire il manga, rilassarsi e godersi il viaggio insieme a Monkey D. Luffy e al resto della ciurma. Proprio per questo Oda dice di voler diventare, con orgoglio, il vero “re dei perditempo”.