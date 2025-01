One Piece: il manga annuncia un nuovo editor

Il manga di One Piece è pronto a entrare in una nuova era quest’anno, e lo sta facendo con un nuovo editor. Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, One Piece è in corso sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1997, ed è uno dei più grandi franchise shonen di sempre. Mentre il manga continua con il secondo arco della Saga Finale, si scopre che ci sarà un nuovo editor che supervisionerà i capitoli futuri.

One Piece è tornato con un nuovo capitolo nell’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E Oda ha condiviso un commento speciale con i fan, rivelando che sarebbe arrivato un nuovo editor per la serie. Oda ha affermato: “Ho un nuovo editor! Grazie di tutto, Anayama-san! Benvenuto nel team, Fukuda-san!” Questo segna il 13° editor per la serie, e Fukuda subentra due anni dopo che Anayama ha svolto i doveri editoriali per la serie nel 2023.

Dopo il lavoro di Kaito Anayama come editor di One Piece negli ultimi due anni, Junya Fukuda prenderà il suo posto. Durante il suo mandato con Shonen Jump finora, Fukuda ha lavorato a serie come Black Clover e Jujutsu Kaisen. È logico che One Piece sarà in buone mani di conseguenza, e probabilmente continuerà a scuotere la rivista mentre Oda continua a disegnare l’arco di Elbaf attualmente in corso.

È un ottimo momento per tuffarsi nella serie, dato che ora è in ripresa dopo una serie di pause e interruzioni fino alla fine del 2024. Oda si era preso una breve pausa dalla serie per controllare la produzione della seconda stagione della serie live-action di Netflix. Dunque ha dovuto cambiare il suo programma di pubblicazione del manga.

Per quanto riguarda lo stato attuale del manga, la serie sta pubblicando regolarmente capitoli su base settimanale dopo una serie di interruzioni. A più di due decenni di distanza da quando i giganti sono stati introdotti durante gli eventi dell’arco narrativo di Little Garden, Rufy e la sua ciurma hanno finalmente toccato terra nell’attesissima casa dei giganti, Elbaf.

Fonte – Comicbook