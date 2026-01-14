Mushoku Tensei: confermato il periodo di uscita della terza stagione

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation tornerà quest’anno con la sua attesissima terza stagione, e finalmente è stata confermata la finestra di uscita con un’anticipazione dei prossimi episodi. Quest’anno sarà ricco di tantissime novità da tenere d’occhio, ma alcune di queste saranno in realtà dei ritorni con nuove stagioni e uno di questi Mushoku Tensei.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation aveva precedentemente rivelato di puntare a un’uscita entro la fine dell’anno per il suo previsto ritorno della terza stagione, ma un nuovo aggiornamento ha ora confermato che debutterà a luglio e farà parte del programma estivo del 2026. Una data di uscita precisa è ancora ignota, ma l’annuncio del suo ritorno è stato celebrato con una nuova spettacolare visual.

Crunchyroll ha precedentemente confermato che trasmetterà in streaming i nuovi episodi in esclusiva al di fuori del Giappone già dal debutto. Per al terza stagione tornerà lo staff delle prime due stagioni, con Ryosuke Shibuya alla regia per Studio Bind e Sanae Shimada e Ryota Furukawa alla supervisione del character design. Inoltre, la terza stagione di Mushoku Tensei sarà caratterizzata dall’attesissimo ritorno di Eris, misteriosamente scomparsa dopo essere andata a letto con Rudeus nella prima stagione. Inconsapevolmente, questo aveva spinto Rudeus a imboccare un sentiero oscuro e depressivo che ha dovuto superare durante la seconda stagione. Ma adesso questo ritorno del suo passato potrebbe scuotere le cose.

Mushoku Tensei non è l’unico anime isekai ad avere elementi più maturi, ma il suo approccio a questo è uno dei motivi per cui la serie è stata macchiata da così tante polemiche. Il suo personaggio principale è un recluso proveniente da un altro mondo, ma ha conservato tutti i suoi ricordi di quando era bambino.

Nonostante questa controversia, tuttavia, Mushoku Tensei è una serie isekai di grande successo grazie anche alla qualità delle animazioni dello Studio Bind. È stato il primo progetto anime pubblicato dallo studio e si è subito distinto da tutto il resto. È per questo che, dopo tre stagioni, il ritorno sul piccolo schermo della serie televisiva sarà uno dei più importanti del 2026.