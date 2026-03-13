Maurizio Merluzzo sarà la nuova voce di Kenshiro

Maurizio Merluzzo sarà la nuova voce italiana di Kenshiro nella serie prevista per il 2026. A confermarlo è stato lo stesso doppiatore con un lungo messaggio pubblicato sui suoi social, dove ha raccontato quanto questo personaggio sia stato importante nella sua vita.

Nel post, Merluzzo ha ricordato un episodio della sua infanzia che molti fan probabilmente capiranno benissimo. Da bambino, racconta, suo fratello gli faceva vedere Ken il Guerriero di nascosto perché la madre non voleva. La serie era considerata troppo violenta. Nonostante questo, quelle scene ambientate in un mondo post-atomico, dove Kenshiro faceva giustizia a colpi di arti marziali, lo conquistarono subito.

Col tempo però, spiega Merluzzo, ha iniziato a vedere l’opera in modo diverso. Non solo combattimenti spettacolari, ma anche una storia piena di significato, con personaggi complessi e momenti emotivi molto forti. L’impatto è stato tale che anni fa ha deciso di farsi tatuare proprio l’Orsa Maggiore, il simbolo legato al protagonista.

La passione per la saga lo ha accompagnato per anni. Ha realizzato diversi cosplay dei personaggi della serie e ha anche avuto modo di lavorare nel mondo di Hokuto no Ken, doppiando Juza delle Nuvole nella serie Raul il dominatore del cielo. Un altro momento speciale è arrivato allo scorso Lucca Comics, quando ha incontrato Tetsuo Hara, uno dei creatori della serie. Dopo avergli firmato il tatuaggio, Merluzzo ha addirittura deciso di tatuare anche quella firma.

Proprio quando pensava di aver già realizzato uno dei suoi sogni più grandi, è arrivata la chiamata per il provino della nuova serie di Kenshiro prevista per il 2026. Un momento che lui stesso descrive come incredibile, ancora di più quando gli è stato comunicato di aver ottenuto il ruolo.

Nel suo messaggio ha anche voluto ringraziare il direttore del doppiaggio Paolo De Santis, che lo ha accompagnato in questa prima fase del lavoro. Allo stesso tempo ha riconosciuto il peso dell’eredità lasciata dalle storiche voci italiane del personaggio, da Alessio Cigliano a Massimo De Ambrosis, fino a Lorenzo Scattorin.

Merluzzo ha infine invitato i fan a dare una possibilità alla nuova serie del 2026, spiegando che, nonostante lo stile grafico diverso, le musiche e i combattimenti promettono un livello molto alto. Una nuova voce per un personaggio che continua a far parlare di sé dopo tanti anni.