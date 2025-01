Studio 4°C presenta un progetto innovativo e lontano dai toni di berserk: il bizzarro “chaO”.

Un cambiamento radicale rispetto a berserk

Dopo aver lavorato a Berserk: Memorial Edition, una serie che raccoglieva la trilogia di film dedicati all’arco dell’età dell’oro, lo studio 4°C torna con un progetto totalmente diverso. Con il franchise di Berserk attualmente in pausa sul fronte animato, il celebre studio giapponese ha annunciato la sua prossima opera: chaO, un film che abbandona il mondo oscuro del Guerriero Nero per tuffarsi in una commedia leggera e surreale.

Il mondo di chaO

Ambientato in una società futuristica in cui umani e sirene convivono, chaO racconta una storia d’amore inaspettata e divertente. Il protagonista, Stephen, un normale impiegato, si ritrova improvvisamente coinvolto in un matrimonio combinato con Chao, una principessa del regno delle sirene. Il film promette di esplorare questa situazione surreale con un approccio comico e leggero, allontanandosi radicalmente dalle atmosfere cupe e intense che caratterizzano Berserk.

Distribuito da Toei Animation, chaO arriverà nei cinema giapponesi nell’estate del 2025. Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli su una distribuzione internazionale, il progetto sta già attirando l’attenzione grazie al coinvolgimento di nomi illustri dell’industria.

Il team creativo dietro chaO

Alla regia del film troviamo Yasuhiro Aoki, un veterano dell’industria anime con un curriculum di tutto rispetto. Tra i suoi lavori precedenti figurano progetti come Batman: Gotham Knight, Psycho-Pass, Boruto: Naruto Next Generations, Steamboy e Sailor Moon. Il suo approccio creativo promette di portare una prospettiva unica e innovativa a questa commedia romantica.

Lo studio 4°C, conosciuto per il suo impegno su opere come Memories, Spriggan e Mutafukaz, si avventura così in territori nuovi, proponendo una visione originale e lontana dai canoni tradizionali del genere romantico.

Cosa aspettarsi da chaO

In attesa di un trailer ufficiale, lo studio ha condiviso una breve descrizione del progetto:

“Una società futura dove umani e sirene convivono. Stephen, un impiegato, riceve improvvisamente una proposta di matrimonio da Chao, una principessa del regno delle sirene! Una storia d’amore 100% pura.”

Con una premessa così inusuale e uno studio rinomato come 4°C alla guida, chaO promette di essere un’esperienza unica e memorabile per gli amanti dell’animazione.

il futuro dello studio 4°C

Mentre i fan di Berserk attendono con impazienza novità sul franchise, lo studio 4°C dimostra di sapersi reinventare con progetti audaci e originali. Non resta che vedere se chaO riuscirà a conquistare il pubblico internazionale così come ha fatto in passato con altre sue opere.

Fonte Comic Book