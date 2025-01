Tra le uscite Planet Manga del 23 gennaio 2025 troviamo i secondi volumi di New York New York – New Edition, Blade & Bastard e Kingdom Hearts III.

Inoltre torna La Promessa della Rosa e continuano Undead Unluck, Togen Anki: Sangue Maledetto, Ender Geister the Last Exorcist, The Ichinose Family’s Deadly Sins e Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas: Il Mito di Hades.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 23 gennaio 2025.

Le uscite Planet Manga del 23 gennaio 2025

La Promessa della Rosa 12

5,90 €

CI SI PUÒ LASCIARE ALLE SPALLE UN PASSATO DOLOROSO?

Retsu cerca la pace tra le braccia di Iroha, ma un’ombra torna a minacciare il presente dei giovani sposi. Nel frattempo, la ragazza inizia a sperimentare uno stato d’animo pericoloso: l’insofferenza verso i difetti del marito.

Undead Unluck 19

5,90 €

UNA DISPERATA RICHIESTA DI AIUTO

La missione di salvataggio di Phil nello spazio si è conclusa e ora Fuko e compagni si trovano a Hong Kong. Qui i Negator dovranno partecipare al Tenraisai, un importante torneo di arti marziali, e salvare una vecchia conoscenza di Unluck.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU DISNEY+

Togen Anki: Sangue Maledetto 15

5,50 €

BYOBUGAURA CONTRO MOMOSUMI

Gli studenti della Rasetsu Academy e i membri della Kikoku-tai stanno lottando contro i Momotaro nei diversi settori del laboratorio eretto sui resti della cascata di Kegon. Byobugaura, intervenuta in aiuto di Umitsuki, deve vedersela con il crudele comandante Momosumi…

Ender Geister the Last Exorcist 6

7,50 €

“QUESTA VOLTA COLPIRÒ IO PER PRIMO”

Giunti all’università in cerca di risposte sull’apparizione della “colonna oscura”, Akira, Chikage e Kiba devono difendersi da un’assassina. A preoccupare il Cacciatore Nero è una domanda: come fa il nemico a conoscere sempre i loro movimenti?

The Ichinose Family’s Deadly Sins 5

7,50 €

NON TUTTO È COME SEMBRA

Tsubasa si è ricongiunto al suo fratellone, Sota, che si è costruito una nuova famiglia. Fra il protagonista, Ayano e Kenta non esiste alcun legame di sangue ed è proprio questa la chiave per andare tanto d’accordo. O almeno così pare…

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas: Il Mito di Hades 22

Manga Saga 90

5,20 €

UNO SCONTRO TRA MADRE E FIGLIO

Proseguendo il suo gioco perverso con la Guerra Sacra, Yoma ha richiamato in questo mondo Partita, che ora indossa la Surplice di Owl. Ha inizio uno straziante duello fra la donna e Tenma. Ma cosa si cela dietro una madre un tempo amorevole e ora trasformatasi in una spietata guerriera che reclama la vita di suo figlio?

New York New York – New Edition 2

19,90 €

IN AMORE MAI ABBASSARE LA GUARDIA

Nell’istante in cui la felicità di Kain Walker e Mel Frederics è all’apice, uno scherzo del destino separa i due innamorati. Tra indagini e uno spietato conto alla rovescia, un finale indimenticabile per uno dei boys’ love più emozionanti di sempre.

Blade & Bastard 2

7,00 €

PERSI NEL LABIRINTO, COSTRETTI AD AFFRONTARE UN DRAGO

Iarumas, insieme alla feroce Garbage, è tornato nelle buie gallerie piene di mostri del Labirinto: solo esplorandole potrà trovare tracce del proprio passato. Purtroppo, per colpa del ladruncolo Raraja, si troverà di fronte un terrificante dragone…

Kingdom Hearts III 2

8,50 €

UN NUOVO CAPITOLO DEL MANGA TRATTO DALLA SAGA DI VIDEOGIOCHI DI CULTO TARGATI DISNEY E SQUARE-ENIX

La grande battaglia con Xehanort si avvicina. Per vincerla, Sora, Paperino, Pippo, Riku e Topolino devono radunare i guardiani perduti. Ma per salvare Aqua e aiutarla a ritrovare la via che porta alla luce, dovranno affrontare l’oscurità più tenebrosa.