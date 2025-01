Tra le uscite targate Panini Comics del 23 gennaio 2025 troviamo un nuovo numero di Star Wars: L’Alta Repubblica, serie che si dirige verso il ciclo conclusivo delle avventure ambientate in questo periodo storico.

Inoltre un volume che raccoglie la miniserie Monolith: L’Ultimo Hellspawn, disegnata da Valerio Giangiordano che fa luce sulle origini dell’ultimo arrivato tra gli alleati di Spawn. Dal 2021, l’universo di Spawn ha infatti conosciuto un’importante espansione grazie all’intraprendenza di Todd McFarlane, che ha introdotto nuove serie come King Spawn e Gunslinger Spawn. Nel 2024, è stata annunciata l’espansione “The New U”, con diverse nuove testate in arrivo nel 2025, tra cui No Home Here e She-Spawn. Inoltre, è previsto un nuovo film, King Spawn, che esplorerà ulteriormente la mitologia del personaggio

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 23 gennaio 2025.

Star Wars: L’Alta Repubblica 13

Intrappolati in una stazione spaziale del Barone Boolan, Keeve Trennis e i suoi compagni dovranno fare di tutto per trovare la salvezza prima che l’esplosivo piazzato da Lourna Dee esploda condannandoli tutti e prima che i Senza Nome abbiano la meglio su di loro!

Spawn Universe Presenta Monolith: L’Ultimo HellSpawn

Mesi fa, il gigantesco e potentissimo Monolith è stato introdotto nella saga La setta di Omega per poi fiancheggiare Spawn e i suoi alleati Scorched. Il mistero però lo avvolge sin dalla sua prima apparizione, visto che non sappiamo come sia arrivato nella nostra era, da dove derivino i suoi poteri e quale sia il suo rapporto con Omega. Volete sapere tutto? Questo è il libro che fa per voi, con i disegni dell’artista di Martin Mystère e Two Moons – Due Lune!