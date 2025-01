Le uscite Marvel Panini del 23 gennaio 2025

Tra le uscite Marvel targate Panini del 23 gennaio 2025 troviamo l’esordio della nuova serie Eccezionali X-Men, dedicata ai più giovani tra i mutanti Marvel con i due serial Exceptional X-Men e NYX, mentre arriva anche il volume X-Men: L’Erede di Apocalisse che vedrà dodici personaggi noti competere per succedere a En Sabah Nur.

Inoltre torna Garth Ennis a scrivere la versione MAX di Frank Castle e Nick Fury in Punisher: Get Fury, continua Venom War sulle pagine della serie di Venom mentre sulle pagine di Deadpool assistiamo alla morte dello stesso Wade Wilson!

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 16 gennaio 2025.

Le uscite Marvel Panini del 16 gennaio 2025

Gli Incredibili X-Men 3

Gli Incredibili X-Men 421

6,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (2024) #2, X-Men (2024) #3/4

Ricordate Trevor Fitzroy e gli Iniziati dei tempi di Scott Lobdell e Jim Lee? Bene: stanno per tornare!

Ma prima Ciclope dovrà vedersela con… gli Stati Uniti d’America!

Loschi individui frattanto vivono nella vecchia X-scuola e tessono le loro trame…

…mentre Rogue, Gambit e Wolverine si scontrano con quattro nuovi mutanti!

Eccezionali X-Men 1

Immortali X-Men 30

6,90 €

Contiene: Exceptional X-Men (2024) #1, NYX (2024) #1

Eccezionali X-Men 1

Variant Componibile Parte 3

Immortali X-Men 30

8,90 €

Contiene: Exceptional X-Men (2024) #1, NYX (2024) #1

Eccezionali X-Men 1

Variant Koblish Mutant History

Immortali X-Men 30

8,90 €

Contiene: Exceptional X-Men (2024) #1, NYX (2024) #1

Tornata a Chicago, Kate Pryde inizia a radunare nuovi mutanti insieme a un’algida amica!

A New York, Ms. Marvel unisce le forze con altri mutanti…

…ma deve vedersela con il temibile Krakoano!

Due nuove serie per due nuovi X-team, in un albo d’esordio imperdibile!

X-Force 3

X-Force 54

5,00 €

Contiene: X-Force (2024) #3, X-Factor (2024) #2

Nuova missione per l’X-Force guidata da Forge e Sage. Destinazione: Cambogia!

La nuova minaccia da neutralizzare si chiama Nuklo!

Alex “Havok” Summers si unisce a X-Factor, ma Lorna “Polaris” Dane…

…non è affatto contenta. E lei è la signora del magnetismo, ricordate?

Deadpool 4

Deadpool 171

5,00 €

Contiene: Deadpool (2024) #6/7

Dai, abbiamo pubblicato solo quattro numeri, sarebbe assurdo uccidere Deadpool!

E invece è proprio così e tocca a sua figlia Ellie prenderne il testimone.

Ma anche se Taskmaster continua ad addestrarla come mercenaria…

…quello che Ellie vuole è solo la vendetta (e avrà bisogno dell’aiuto di Principessa per ottenerla).

Miles Morales: Spider-Man 16

Miles Morales: Spider-Man 40

6,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2023) #23, Miles Morales: Spider-Man Annual (2024) #1

Numero speciale a 56 pagine contenente l’Annual dedicato al nostro Tessiragnatele!

Dopo gli sconvolgenti eventi di Blood Hunt, anche la vita di Miles Morales non è più la stessa!

Dunque, è il momento ideale per una bella vacanza a Puerto Rico!

Ospiti speciali: Tempesta e… Deadpool?!

Venom 34

Venom 92

3,00 €

Contiene: Venom (2022) #36

Una storia di Venom War!

Dylan Brock riceve una visita inaspettata dal futuro ed è… lui stesso?!

Per impedire quello che deve avvenire, dovrà viaggiare nel passato alla ricerca di suo padre!

E il passato implica scontrarsi con Molten, l’uomo di metallo fuso!

Spider-Boy 10

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #10

Il viaggio di Bailey Briggs nello Spider-Verse continua qui!

Il ritorno di May “Mayday” Parker!

E chi è Hotshot di Terra-51914? Un super criminale o…?

Non perdete questo numero, perché per SpiderBoy sta per cambiare tutto!

L’Immortale Thor 14

Thor 304

3,00 €

Contiene: Immortal Thor (2024) #13

Se Toranos minaccia anche l’Olimpo, tocca a Ercole entrare in azione!

Il divin duo formato da Thor e Ercole si riforma per risolvere un mistero…

…e la pista li condurrà in una landa ghiacciata dove li aspetta una vecchia nemica di Ercole.

Il debutto della nuova disegnatrice regolare Jan Bazaldua.

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 73

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #276/277, X-Factor (1986) #65/66

L’epica saga spaziale di Chris Claremont e Jim Lee si conclude con il ritorno del Professor Xavier!

Ma che fine ha fatto Colosso?

Inizia una saga di X-Factor con conseguenze epocali per il futuro dei mutanti… letteralmente!

Quattro storie memorabili che ci avvicinano alla conclusione del primo ciclo di X-Chris sui mutanti!

X-Men: L’Erede di Apocalisse

14,00 €

Contiene: X-Men: Heir of Apocalypse (2024) #1/4

Con la caduta di Krakoa, l’antico mutante Apocalisse è tornato alla sua vecchia regola: solo i più forti sopravvivono!

Ma per perseguire i suoi piani, En Sabah Nur ha bisogno di un erede!

Emma Frost, Laura Kinney, Cypher, Exodus, Sinistro e altri ancora sono i protagonisti di una selezione crudele che Arcangelo cercherà di fermare a ogni costo!

Un volume cruciale per il futuro del mondo mutante!

Black Panther 2

Le Grandi Guerre

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Black Panther (2023) #6/10

Allontanato dal trono, isolato dai suoi alleati, Pantera Nera è stato esiliato dal Wakanda…

…ma con un nuovo costume e una nuova identità, continua a proteggere la sua nazione tra i loschi vicoli di Birnin T’Chaka!

Eve L. Ewing (Ironheart) proietta T’Challa in una fase inedita con una nuova serie.

Disegni dello Stormbreaker Chris Allen (Miles Morales: Spider-Man) e Mark Chater (Black Panther and the Crew).

Punisher: Get Fury

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Get Fury (2024) #1/6

Vietnam, 1971. Infuria la guerra tra Viet Cong ed esercito americano e Nick Fury è stato fatto prigioniero!

Fury è un prigioniero troppo importante per essere lasciato nelle mani dei nemici, e la C.I.A. non ha dubbi: il capitano Frank Castle è l’uomo giusto per recuperarlo!

Un thriller al cardiopalma che mette insieme spionaggio, territorio di guerra e personaggi di enorme carisma!

Il ritorno in grandissimo stile di Garth Ennis!

Marvel-Verse: Sam Wilson – Capitan America

Marvel-Verse

9,90 €

Contiene: All New All Different Avengers (2016) #1 (I), #2/3, Generations: Sam Wilson – Captain America & Steve Rogers – Captain America (2017) #1, Marvel’s Voices: Legacy (2022) #1 (II)

Una retrospettiva essenziale sulla carriera di Sam Wilson nelle vesti a stelle e strisce di Capitan America!

Cinque storie di grandi autori per rivivere gli ultimi dieci anni dell’eroe della Casa delle Idee!

Un’agile antologia per chiunque volesse iniziare ad approcciarsi al personaggio!

Un volume perfetto per prepararsi all’arrivo nei cinema di Captain America: Brave New World, il nuovo film dei Marvel Studios!

Il Nuovissimo Capitan America: L’Ascesa dell’Hydra

Marvel Must Have 115

15,00 €

Contiene: All-New Captain America (2014) #1/6

C’è un nuovo Capitan America in città, e il suo nome è Sam Wilson!

Ereditato titolo, costume e scudo da Steve Rogers, l’eroe un tempo noto come Falcon si trova di fronte a una minaccia letale: quella dell’Hydra.

Affiancato da Nomad, l’eroe dovrà vedersela con avversari di ogni tipo – tra cui Taskmaster e Sin, la figlia del Teschio Rosso – per la salvezza di milioni di vite umane.

La prima avventura nei panni della Sentinella della Libertà del protagonista del nuovo, imminente blockbuster Marvel Captain America: Brave New World

Hulk: Hulk Rosso

Marvel Must Have 116

15,00 €

Contiene: Hulk (2008) #1/6, Wolverine (2003) #50 (II)

Lo vedrete sul grande schermo in Captain America: Brave New World, e questa è la sua prima apparizione a fumetti!

Qualcuno ha compiuto un omicidio, e a indagare sono nientemeno che She-Hulk, Iron Man, Doc Samson e lo S.H.I.E.L.D.

Tutti gli indizi indicano che il colpevole sia Hulk… ma non quello che conosciamo! E cosa ne è stato del Golia Verde originale?

In appendice, riviviamo da un nuovo punto di vista il primo incontro/scontro tra il Gigante di Giada e Wolverine.

Marvel Giant-Size Edition: La Crociata dell’Infinito

Marvel Giant-Size Edition

45,00 €

Contiene: Infinity Crusade (1992) #1/6

Preparatevi a una crisi di fede cosmica! La Dea, il lato più puro e buono di Adam Warlock, è giunta per portare pace e amore nell’universo.

Dopo aver fermato ogni crimine, Capitan America e Spider-Man sono dalla sua parte, mentre Thanos e Mefisto si oppongono a lei. Come può essere la cattiva?

E mentre gli eroi della Terra si rivoltano l’uno contro l’altro, i veri obiettivi della Dea vengono a galla…

Per la prima volta in formato gigante, il gran finale della Trilogia dell’Infinito di Jim Starlin!

Daredevil: Diavolo Custode Edizione Definitiva

60,00 €

Contiene: Daredevil (1998) #1/8, #½