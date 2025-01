Tra le uscite manga Star Comics del 21 gennaio 2025, dopo la lunga pausa invernale, ritroviamo titoli di successo come One Piece, Ranking of Kings, Lili-Men e Shaman King the Super Star.

Inoltre ecco il terzo volume (anche in edizione variant) di Blasfamous di Mirka Andolfo, e la prosecuzione della riproposta di classici come Inuyasha Wide Edition, Pandora Hearts New Edition, Rave – The Groove Adventure New Edition e Yu degli Spettri New Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 21 gennaio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 21 gennaio 2025

A WHITE ROSE IN BLOOM n. 3

QUEER LABEL n.8

di Asumiko Nakamura

€ 6,90

DALL’AUTRICE DELLA SERIE MANGA DI SUCCESSO “COMPAGNI DI CLASSE”, UN’EMOZIONANTE STORIA D’AMORE DI DUE GIOVANI DONNE.

Liz ripensa al giorno in cui Steph si è presentata per la prima volta a casa sua. Da quel momento, l’eleganza e la bellezza della ragazza non hanno mai smesso di stupirla. Ma chi è Steph e qual è il suo legame con Liz e sua madre?

AYAKASHI TRIANGLE n. 12

DRAGON n.319

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Durante le vacanze estive, Matsuri e le altre si recano in campeggio. Dopo appena qualche istante di divertimento, Yayo s’imbatte nello spirito vendicativo di un soldato morto in battaglia! Come se non bastasse, il fantasma prende possesso del corpo di Lu… Riuscirà Matsuri, attaccato dalla giovane amica senza mutande, a trovare la concentrazione e agire tempestivamente?!

BLASFAMOUS n. 3

MODERN MASTERS n.7

di Mirka Andolfo

€ 6,90

ARRIVA LA NUOVA COMMEDIA HORROR DALLA STAR INTERNAZIONALE MIRKA ANDOLFO (SWEET PAPRIKA) CHE PONE LA DOMANDA: QUANTI FOLLOWER VALE LA TUA ANIMA?

In questo volume finale, Clelia, l’icona del pop, affronta una nuova crisi dopo aver scoperto la vera identità della sua rivale Dorothy! Distrutta fisicamente e spiritualmente, combatterà assieme a Padre Lev contro le forze… del bene? Mentre il mondo di Clelia inizia a barcollare, lo status quo è in pericolo. Sarà possibile mantenerlo? BLASFAMOUS arriva a un climax intenso e mozzafiato, con un’intensa esplorazione dei valori personali e societari in questa sfavillante ma spietata industria del pop!

BLASFAMOUS n. 3

VARIANT COVER EDITION

MODERN MASTERS n.#

di Mirka Andolfo

€ 8,90

Il terzo e ultimo volume della nuova opera di Mirka Andolfo anche in edizione Variant Cover!

CHOKING ON LOVE n. 2

DERE n.18

di Keiko Iwashita

€ 6,50

DOPO IL SUCCESSO DI LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN, ARRIVA A GRANDE RICHIESTA LA NUOVA SERIE SENTIMENTALE FIRMATA KEIKO IWASHITA!

Cercando di non dare nell’occhio, Hibari assiste a un concerto live della band di Gaku, ma lui le riserva un trattamento speciale davanti a tutti. Nonostante si senta irritata e frustrata, la ragazza non riesce comunque a frenare l’attrazione che prova nei suoi confronti…

INUYASHA WIDE EDITION n. 20

NEVERLAND n.371

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Grazie al tradimento di Kagura, Inuyasha e i suoi hanno capito la vera natura del misterioso neonato tanto caro a Naraku e partono alla ricerca di una pista che conduca a lui. Per Kagura, però, la speranza di veder morire il suo procreatore è rappresentata da Sesshomaru, che pure intende uccidere il malvagio mezzodemone. Naraku intanto risveglia un colossale oni di pietra, all’interno del quale si erano avventurati Inuyasha e i suoi compagni…

LILI-MEN n. 3

POINT BREAK n.288

di Takuma Tokashiki

€ 6,90

OLTRE I LIMITI UMANI!

Nito e Kurogane sono stati assegnati alla Squadra d’Attacco Speciale, un’organizzazione i cui componenti vengono sfruttati in battaglia sotto gli ordini diretti di un capoplotone. Con uno scontro combattuto per la prima volta a fianco di una capoplotone, si alza il sipario su una lotta mortale contro un nemico giurato, la Fazione della Carne!

ONE PIECE n. 109

YOUNG n.361

di Eiichiro Oda

€ 5,20

PROSEGUE A VELE SPIEGATE L’EPOPEA DEL MAESTRO ODA. QUALI ALTRI RECORD POTRÀ ANCORA BATTERE?

Dopo aver scoperto che San Saturn ha rubato i ricordi e la coscienza di suo padre Orso, Bonney lo trafigge con la lama della sua rabbia! L’attacco però non ha effetto, e la situazione si fa apparentemente senza speranza… Ma qualcosa di incredibile sta per verificarsi!

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 5

SHIN n.5

di Jun Mochizuki

€ 12,90

A GRANDE RICHIESTA, L’ATTESISSIMA SERIE DI JUN MOCHIZUKI IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Alla ricerca di un bagliore di luce nell’oscurità, Oz e i suoi amici vagano nelle profondità della vecchia capitale, Sablier. Troveranno verità o disperazione?

QUEEN’S QUALITY n. 21

UP n.243

di Kyosuke Motomi

€ 5,20

IL POTERE DELLA REGINA SI È RISVEGLIATO!

La narrazione di Tsubasa porta alla luce il turbolento passato di Kaede. A quanto pare, la madre di Fumi veniva consumata giorno dopo giorno dalla Regina bianca, in preda alla vendetta nei confronti del clan Suzaku. Solo l’incontro con Tsubasa e la nascita della figlia stavano per regalare alla donna un barlume di felicità. Come reagirà Fumi a questa scioccante rivelazione?!

RANKING OF KINGS n. 11

WONDER n.145

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Miranjo ha perso il sorriso e Bosse ha deciso di vivere insieme a lei. Feriti in modo inimmaginabile, i due iniziano ad aspirare a uno scenario proibito… Mentre i crimini del passato vengono a galla, ecco comparire di fronte a Bojji e ai suoi compagni chi ha mosso i fili nell’ombra. Speranza o disperazione?

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 16

BIG n.110

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Haru è stato sconfitto. La luce è stata messa al tappeto dall’oscurità incombente, ma questo non significa che sia tutto finito! Inseguendo il suo desiderio di ritrovare la Silver Ray, l’arma più potente dell’Arte dell’Argento, Musica si intrufola da solo all’interno della River Saly. Lì incontra Reina, una degli esponenti più importanti della Demon Card nonché altra potente Silver Claimer, e si allea con lei. Si crea così un’accoppiata insolita, intenzionata ad annientare Ogre, il comandante generale della Onigami!

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 8

STARLIGHT n.363

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

IL NUOVO CAPITOLO DELLE AVVENTURE DEGLI SCIAMANI PIÙ FAMOSI DEL MONDO!

Nei sotterranei della stazione di Kyoto, si stanno radunando sempre più sciamani che prenderanno parte al Flower of Maize. Nel frattempo, Mr. B, lo Shaman King di duemilacinquecento anni prima, arriva alle terme di Funbari. Mentre le forze di tutte le fazioni aumentano, ecco che anche i membri del Team Hao vengono sottoposti a una nuova prova…

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 14

DERE n.19

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

In quanto membro del comitato per il pubblico rispetto, Shikimori è stata incaricata di svolgere dei controlli fra gli studenti per assicurarsi che tutti osservino le norme sul dress code scolastico: riuscirà a farsi ascoltare da Hayase, una studentessa del primo anno che proprio non vuole saperne di stare alle regole? Inoltre, un tostissimo lato del passato di Shikimori sta finalmente per essere svelato!

THE KING’S BEAST n. 10

EXPRESS n.292

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Rangetsu e compagni hanno fermato il piano dell’imperatore e sono riusciti a liberare Sogetsu. Tuttavia quest’ultimo pensa di non essere “il vero Sogetsu” che meritava di essere salvato. Nel frattempo, si avvicina la ripresa delle prove per la designazione del prossimo imperatore e Tenyo vuole ottenere a tutti i costi quella posizione, in modo da poter realizzare un mondo in cui ajin e umani camminino fianco a fianco.

TOWER OF GOD n. 15

TOON n.3

di SIU

€ 12,90

IL LEGGENDARIO WEBCOMIC CHE HA FATTO ESPLODERE UN FENOMENO.

La fase individuale della battaglia volge al termine e Ran, Novic ed Endorsi s’interrogano sulla vera identità del candidato slayer. Mentre Ran e Anaak approfittano del torneo per affrontarsi nuovamente e regolare i conti, Beta fugge dal laboratorio, si presenta inaspettatamente da Viole e gli rivela quale sarà l’agognato premio finale…

VITA DA SLIME n. 25

WONDER n.146

di Fuse,Taiki Kawakami,Mitz Vah

€ 5,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

La notte della vigilia del Festival dell’Apertura del Paese, Limur offre ai pezzi grossi giunti da ogni dove una cena a base di specialità prodotte a Tempest. Mentre la performance di Hakuro nella preparazione del sushi ottiene un grandissimo successo, ecco giungere un personaggio che fa spalancare gli occhi persino al re dei nani… l’imperatrice di Sarion!

WATCH DOGS TOKYO n. 2

EURO n.11

di Seiichi Shirato,Shuuhei Kamo

€ 6,50

L’ADATTAMENTO MANGA DEL VIDEOGIOCO DI FAMA MONDIALE!

Dietro l’introduzione del J-ctOS della Blume Japan si intravede l’ombra della criminalità organizzata. Gli attivisti del TYO DedSec hanno compreso la situazione e, ottenuta la collaborazione dell’agente di polizia Goda, diffidente nei confronti del J-ctOS, si adoperano per riuscire a recuperare i dati che servono come prova. Di fronte a loro, però, si parano dei fixer al soldo della Kanto Seigokai…

WITCH WATCH n. 10

STARDUST n.143

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Finalmente è arrivato il giorno dell’evento dedicato alle fanzine! Errori nell’ordine alla tipografia, balloon vuoti e un incidente causato dalla magia di Nico si trasformeranno… in opportunità?! Un vero e proprio prodigio attende il neonato circolo di artiste! In seguito, la situazione prende una piega inaspettata quando Morihito ritrova una sua vecchia conoscenza, l’oni Ran…

WORLD TRIGGER n. 27

STARDUST n.144

di Daisuke Ashihara

€ 5,20

È l’ultimo giorno delle simulazioni di combattimento. Gli avversari scoprono il punto debole delle unità di Chika e la squadra numero 8 “Ninomiya”, che stava andando bene, subisce una netta battuta d’arresto. Nonostante Chika sia agitata, Ninomiya continua a lasciare tutto nelle sue mani. Così Ema, per nulla contento, durante la notte si scontra con il suo capitano…

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 7

GHOST n.227

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Per Yusuke è giunto il momento della verità: davanti a un avversario completamente diverso da quelli incontrati finora, sarà costretto a dare fondo a tutte le sue riserve di abilità, forza e scaltrezza. Dall’esito di questo incontro dipendono molte cose e il nostro non può certo concedersi il lusso di perdere!