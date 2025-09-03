Jump Festa 2026: svelata la lineup con 42 titoli

Anche quest’anno i fan di manga e anime possono segnare una data importante sul calendario: il 20 e 21 dicembre torna il Jump Festa e quest’anno arriva alla sua 27ª edizione. L’evento si svolgerà al Makuhari Messe di Chiba e promette due giornate super piene di anteprime, ospiti speciali e sorprese pensate per tutti noi fan.

Il programma sarà diviso in tre grandi palchi: Jump Super Stage, Jump Studio e il nuovo arrivato Jump Station, pensato per unire titoli provenienti da Weekly Shonen Jump, Shonen Jump+ e Jump Square. In totale saranno presentati 42 titoli, con eventi speciali che verranno trasmessi anche in streaming sul canale YouTube ufficiale di Jump.

Lo Jump Super Stage ospiterà 18 titoli di punta, con spazio a colossi come One Piece, Bleach, My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Non mancheranno però anche serie più recenti e in rapida ascesa come Sakamoto Days, Akane-banashi e Blue Box. A fare compagnia ci saranno inoltre Kaiju No. 8, DanDaDan e Spy x Family, che negli ultimi anni hanno conquistato milioni di lettori e spettatori.

Il palco Jump Studio, dedicato soprattutto agli approfondimenti, metterà invece sotto i riflettori 10 titoli. Tra i nomi più attesi ci sono Black Clover, Haikyu!! e Mashle, accanto a serie che stanno vivendo una nuova popolarità come Hell’s Paradise e Rurouni Kenshin.

Novità assoluta per questa edizione è lo Jump Station, che porta con sé 14 titoli provenienti da tutte le riviste del gruppo. È qui che troveranno spazio opere storiche come Kochikame e Assassination Classroom, ma anche serie più giovani come Kill Blue, Marriage Toxin e Magilumiere Magical Girls Inc.. Non mancano poi Moriarty the Patriot, Dark Gathering e Gokurakugai, amatissimi soprattutto dal pubblico di Jump Square.

Con questa lineup, Jump Festa 2026 si conferma uno degli eventi più attesi dell’anno per chiunque segua il mondo di Shueisha: due giorni di annunci e celebrazioni che uniscono passato, presente e futuro della cultura manga e anime.