Jujutsu Kaisen Modulo: confermata la fase finale del manga

Jujutsu Kaisen Modulo, sequel ufficiale della serie shonen scritta e disegnata da Gege Akutami è entrata nella fase finale dopo il suo debutto a settembre dell’anno scorso. Un anno dopo la conclusione della storia principale, i fan sono rimasti sorpresi di scoprire che Akutami sarebbe tornato con un breve storia sequel incentrata su nuovi personaggi 68 anni dopo il Culling Game. Jujutsu Kaisen Modulo, illustrato da Yuji Iwasaki è sempre più prossimo alla fine dato che la battaglia principale è già terminata. Il manga raggiungerà il suo momento culminante l’8 marzo con il capitolo 25.

Sebbene non si tratti del capitolo finale, possiamo aspettarci che il manga raggiunga la fine il mese prossimo. Shonen Jump usa il termine “Super Climax” quando una serie è nella sua fase finale e termina la serializzazione in meno di un mese. Il manga ha già confermato che i tre capitoli consecutivi a partire dal 23, includeranno pagine a colori. La maggior parte dei capitoli ha pagine a colori, il che contribuisce ulteriormente ad aumentare l’entusiasmo per la serie, con i fan che elogiano lo splendido stile di Iwasaki.

Nonostante i rischi, Yuji e Maru portano avanti il ​​loro piano per creare armonia tra i Simuriani, gli stregoni e gli spiriti maledetti, interagendo con le loro anime. I due si separano prima che Maru usi i poteri di Mahito riuscendo non solo a salvare la vita di Yuka, ma a guarire Cross e Tsurugi, che soffrivano di ferite mortali. Maru continua il suo piano per sradicare gli spiriti maledetti e i kalyan, che sono tecnicamente esseri simili poiché le loro anime condividono lo stesso colore. Il peso di un peccato così grave è pesante, ma Maru ha al suo fianco suo fratello e i suoi amici, disposti a condividerlo con lui.

Non resta che mostrare le conseguenze del rituale eseguito da Maru per creare armonia. Sebbene la storia si stia avvicinando alla fine, non si sa ancora cosa sia successo a Iori Okkotsu, il figlio di Yuta e Maki, scomparso poco dopo la nascita di Yuka. Inoltre non si sa ancora nulla sullo status di Megumi, uno dei personaggi più cruciali della storia scritta e disegnata da Akutami. Modulo rivela il destino di quasi tutti gli studenti di Gojo del primo e del secondo anno, ma esclude Megumi.

Il primo volume del manga è uscito il 5 gennaio 2026 e il secondo uscirà il 4 marzo 2026. Entrambi i volumi sono disponibili solo in Giappone e attualmente non ci sono informazioni sulla loro pubblicazione in Italia.