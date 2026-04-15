Jujutsu Kaisen: MAPPA ha modificato lo scontro finale della terza stagione

Pare che lo scontro finale della terza stagione di Jujutsu Kaisen inizialmente doveva essere molto più lungo, prima di essere modificato, stando a quanto affermato dagli addetti ai lavori della serie. La terza stagione di Jujutsu Kaisen ha offerto episodi davvero corposi grazie alla prima fase del torneo Culling Game, e l’episodio finale in particolare è stato il più lungo. È stato persino esteso per includere tutti i combattimenti di Yuta Okkotsu nella Colonia di Sendai in un singolo episodio. Ma originariamente non doveva essere così.

Secondo Megumi Ogata, la doppiatrice di Yuta Okkotsu lo scontro di Yuta contro Takako Uro e Ryu Ishigori doveva inizialmente durare più di un episodio. Ma nel momento in cui il team di produzione ha deciso di dividere la scena in due episodi, il combattimento ha perso slancio, al punto da non sembrare più in linea con lo stile di Jujutsu Kaisen.

“Il regista e il resto del team hanno deciso che, se lo avessero diviso in due episodi, il combattimento avrebbe perso slancio“, ha osservato Ogata in merito al combattimento di Yuta nella Colonia di Sendai del finale della terza stagione. “Ci si sarebbe ritrovati con scene di personaggi che si fissavano intensamente o che stavano in piedi con le braccia incrociate. Hanno pensato che non si sarebbe adattato allo stile di Jujutsu Kaisen”. L’obiettivo della regia era di offrire un combattimento implacabile e senza sosta e pare abbia funzionato.

La terza stagione di Jujutsu Kaisen ha presentato due episodi di durata maggiore, in entrambi i casi adattando più capitoli del manga in un unico episodio. Il primo riguardava il massacro del clan Zenin da parte di Maki, e il secondo lo scontro con Yuta. In definitiva, si è rivelata la scelta migliore in entrambi i casi, altrimenti la terza stagione si sarebbe conclusa con un cliffhanger molto meno soddisfacente.

La quarta stagione di Jujutsu Kaisen è stata annunciata ufficialmente poco dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della terza stagione. Intitolata Jujutsu Kaisen: The Culling Game Parte 2, questa adatterà la seconda (e presumibilmente ultima) fase dello spietato arco narrativo del torneo. Rimangono ancora molti interrogativi sul vero obiettivo di Kenjaku per il torneo, e sono tanti i combattimenti attesi dai fan, soprattutto riguardanti i personaggi che non mai visti in azione sul piccolo schermo.