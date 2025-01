Ironheart: Bad Chemistry riporta Riri Williams al centro della scena

La giovane eroina Riri Williams si arma e diventa protagonista ad aprile di IRONHEART: BAD CHEMISTRY, un nuovo one-shot dello scrittore vincitore di Hugo e Eisner John Jennings e dell’artista Jethro Morales. La nuova storia in solitaria di Ironheart reintrodurrà KHEM, una nuova e letale cattiva che Jennings ha creato insieme all’artista Paris Alleyne in FREE COMIC BOOK DAY 2023: MARVEL’S VOICES #1.

Questa emozionante rivincita, che ha inizio quando Khem ruba un leggendario artefatto Marvel per potenziare i suoi già formidabili poteri basati sull’alchimia, farà luce sull’origine di Khem e la consoliderà come la più feroce avversaria di Riri.

Ricca di tutti gli elementi che hanno reso Riri Williams un’aggiunta unica alla mitologia Marvel, dalle sue geniali doti di inventrice al suo forte legame con la Città Ventosa, questa emozionante e nuova saga di IRONHEART, accessibile ai lettori, arriva proprio prima del debutto di Ironheart di Marvel Television, in arrivo su Disney+ a giugno.

The deadly villain Khem is back for another bite of Ironheart’s city – and this time, she’s not alone. What is Khem’s connection to a classic Iron Man villain – and can Riri stop her before all of Chicago burns?

Learn more: https://t.co/RJlLXiMgOr

🎨 Variant: @GODTAIL_T pic.twitter.com/99VZDZAuK5

— Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 15, 2025