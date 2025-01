Shinichirō Watanabe, celebre regista di capolavori come Cowboy Bebop e Samurai Champloo, è pronto a tornare con un nuovo anime sci-fi intitolato Lazarus. La serie, animata dallo Studio MAPPA, debutterà ad aprile 2025 con un totale di tredici episodi. L’annuncio ha già creato un forte entusiasmo, grazie a un team creativo di altissimo livello e una trama avvincente.

L’account ufficiale di Lazarus su X ha recentemente rilasciato un key visual che introduce i protagonisti: Eleina, Christine, Axel, Doug e Leland. L’anime si distingue anche per la collaborazione con Chad Stahelski, regista della saga di John Wick, che ha curato le coreografie delle sequenze d’azione, assicurando un connubio unico tra narrativa e combattimenti mozzafiato.

Collaborazioni stellari

Oltre alla direzione di Shinichirō Watanabe, Lazarus presenta una colonna sonora realizzata da artisti di fama internazionale come Bonobo, Kamasi Washington e Floating Points. La combinazione di musiche ispirate al jazz con l’animazione di alta qualità dello Studio MAPPA promette di rendere l’anime un’esperienza visiva e sonora di grande impatto.

La collaborazione tra Watanabe e Stahelski, annunciata per la prima volta a luglio 2023, ha suscitato grande curiosità sia tra gli appassionati di anime che tra gli amanti dei film d’azione. Con un team creativo di questo calibro, Lazaruspunta a diventare uno degli anime più discussi del 2025.

La trama di Lazarus

Ambientato nel 2052, Lazarus si svolge in un mondo utopico trasformato da un farmaco rivoluzionario chiamato Hapuna, creato dal neuroscienziato Dr. Skinner, vincitore del Premio Nobel. Hapuna cura tutte le malattie e allunga la vita umana. Tuttavia, la pace si trasforma in panico quando Skinner ricompare dopo tre anni con una rivelazione scioccante: chiunque abbia assunto Hapuna morirà esattamente tre anni e mezzo dopo.

Con soli sei mesi rimasti per i primi utilizzatori del farmaco, l’umanità affronta una crisi senza precedenti. Per salvare il mondo, viene formata una task force d’élite chiamata Lazarus, incaricata di rintracciare Dr. Skinner e sviluppare un antidoto prima che sia troppo tardi. Tra i membri della squadra spicca Axel Gilberto, un abile fuggitivo il cui talento sarà cruciale per la missione.

Cosa aspettarsi

Lazarus si preannuncia come un anime dall’alto valore cinematografico. La narrazione riflessiva, le sequenze d’azione coreografate da Chad Stahelski e la colonna sonora ispirata al jazz garantiscono un’esperienza coinvolgente e unica.

La serie andrà in onda settimanalmente su Tokyo TV in Giappone, ma non è ancora stata annunciata una piattaforma di streaming internazionale. Resta da vedere se arriverà su Netflix, Crunchyroll o altre piattaforme, ma una cosa è certa: Lazarus è destinato a essere uno degli anime più attesi dell’anno.

Fonte Comic Book – Twitter